‘Quiebran el corazón de una persona’: Padres de Yahritza y su Esencia opinan de su polémica

Yahritza y su Esencia es una agrupación de música regional mexicana que ha llamado mucho la atención ante la polémica que los ha rodeado a causa de los comentarios negativos y expresiones que realizaron ante la comida y cultura de México, lo que desató abucheos en sus conciertos, la cancelación de algunas de sus presentaciones y el odio de los usuarios en redes sociales.

Pepe Garza, productor y locutor de radio en Estados Unidos, acudió a la casa de la agrupación en Yakima, Washington, Estados Unidos en donde hablaron sobre todo lo que ha ocurrido y en especial, donde se pudo conocer la opinión de sus padres.

Puedes leer: Luis Rubiales besó a Jenni Hermoso en la boca durante festejos de España

José Francisco y Rosa son los padres de Yahritza y su Esencia, quienes son de origen mexicano al nacer en Jiquilpan, Michoacán, desde donde decidieron dirigirse a los Estados Unidos en busca de cumplir el llamado “sueño americano” para darle una mejor vida a sus hijos.

Virales Error en la Matrix y brujería, las teorías sobre extraños fenómenos en conciertos de Lana del Rey

Sobre la polémica, los padres se mostraron muy sensibles sobre el tema y señalaron que las personas no tienen en cuenta los sentimientos de sus hijos y como ofenden con sus comentarios.

“Le duele mucho a uno ver todo, tanta cosa”, señaló Rosa. Mientras que José Francisco añadió: “No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona”.

El padre de los integrantes de la agrupación también añadió que siempre les ha inculcado el respeto por México y se mostró orgulloso por sus logros debido a su origen humilde, ya que él se dedicó a trabajos en el campo y en jardinería a su llegada en Estados Unidos.

“Yo todo el tiempo les he inculcado lo de México, las avenidas que hay en México y todo”, aseguró José Francisco.

#yahritza #pepesoffice #pepegarza ♬ original sound - Pepe Garza @pepegarza_ Tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero hice lo que me dictó el corazón, estoy en contra del odio en las redes y sé que #NoSoyElUnico Atte. Pepe Garza. #yahritzaysuesencia

Yahritza y su Esencia hablan sobre la polémica

Yahritza junto a sus hermanos Armando (Mando) y Jairo Martínez, con los que conforma el grupo, dieron su postura sobre todo lo ocurrido y la polémica que existe sobre ellos a causa de sus comentarios en entrevistas y sus expresiones en redes sociales.

Comentaron que, su decisión de no hablar español siempre es porque no es algo a lo que estén totalmente acostumbrados, ya que en su escuela y en la calle tienen que hablar en inglés, por lo que fácilmente combinan las palabras y usan el llamado “spanglish”.

Respecto a momentos específicos, en el caso de cuando Yahritza hizo una cara de disgusto al servirle refresco en bolsa, afirmó que esa expresión fue para su hermano y que incluso ella fue quien pidió que le sirvieran así el refresco después de que le avisaran que no podía llevarse el envase.

OMG! Miguel Bosé, víctima de la delincuencia: sufre asalto armado en su casa de CDMX

“Cuando me graba siempre le hago una cara, porque siempre me está grabando y pues ahí se me hizo que tenía la bolsa”, dijo Yahritza. “Ahí me grabó y le hice esa cara, pero se miró, se miró mal, pero no era porque ‘ay me da asco’. Sí, nos tomamos toda esa soda en el carro e íbamos a grabar para Vogue ¿verdad?, ese día”.

Señalaron en varias ocasiones su origen humilde y que ellos crecieron consumiendo comida mexicana y que, en ocasiones sus padres no tenían para comprarles comida.

Yahritza reconoció que los malos comentarios les causaron muchos problemas, incluso provocaran que ellos no quisieran salir debido a la gran cantidad de amenazas en su contra. Además, se mostraron sensibles ante los comentarios negativos contra sus padres.

“También como a mis papás, les estaban diciendo: ‘Tus papás no te criaron bien’, y pues era más como que, crecimos siempre comiendo comida mexicana, nosotros también éramos bien pobres, sin nada”, afirmó, la cantante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los integrantes de Yahritza y su Esencia también reconocieron que no conocen mucho de la cultura de México y que no han tenido muchas oportunidades para estar en el país o en el pueblo de origen de sus padres en Michoacán.

Publicado en El Sol de Puebla