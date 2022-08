Cesia se corona como la ganadora de La Academia 20 años

Cesia es la ganadora de la décimo tercera generación de La Academia. Con un total de mil 265 millones de votos, la originaria de Honduras se posicionó como la mejor voz de esta temporada, dejando a Andrés y Mar en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Además de un millón de pesos, Cesia es acreedora a la grabación de dos sencillos bajo el respaldo de Sony Music, esto último aplica también para los otros dos finalistas.

🎤 “Por amor” es la canción que le tocó interpretar a Cesia, la segunda participante que se presenta en el escenario de #LaAcademiaGranFinal pic.twitter.com/v7sZdRPOvY — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 15, 2022

En cuarto lugar quedó Nelson, con mil 60 millones de votos, mientras que el quinto se lo llevó Rubí con 249 millones de votos.

La final de La Academia 20 años se vivió con mucha tensión, sin embargo, a diferencia de las semanas pasadas, las críticas de parte del jurado conformado por Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos fueron totalmente positivas y, en general, de agradecimiento por el proyecto.

La primera en lucirse en el escenario fue Rubí, quien interpretó “Mi error, mi fantasía”. Enfundada en un vestido rosa, la originaria de San Luis Potosí se entregó a su público en cuerpo y alma.

"Eres ese ejemplo de la fuerza y la disciplina. No he visto a nadie con tanta fuerza y determinación. Gracias por todo lo que nos diste, pero gracias porque a partir de ahora comienza una carrera para ti, eso nos lo has demostrado"

"Podemos hacer lo que sea y lo que se nos dé la gana. Bienvenida. Deseo de todo corazón que nos toque trabajar juntas, con una mujer tan disciplinada y un ser humano hermoso", dijo Lolita.

"Como una mujer sabe luchar y salir adelante. Siempre con una actitud celebra en el escenario siempre dándole el lugar a los críticos y respetando al panel. Lo que siga para tu carrera que sea mucho más exitoso", expresó Gavito.

Continuó Cesia con “Por amor”, seguido de Andrés con “Me va a extrañar”, Nelson con “Mientes”, los tres recibieron excelentes críticas de los jueces.

Uno de los momentos más melancólicos de la noche fue cuando finalizó la presentación de Andrés; un pequeño de ocho años subió al escenario y agradeció al finalista por haberlo motivado a comenzar con su tratamiento para diabetes, esto luego de que hace unas semanas el académico confesó vivir con diabetes tipo 1.

Por otro lado, la ecuatoriana Mar interpretó “Ahora tú”, acompañada de una escenografía de un globo aerostático.

"Mar cierra La Academia a lo grande, engrandeces las canciones, para ti no hay canción pequeña, en tus manos, tu cuerpo tu alma en esa mente que solo tú sabes qué hay, con tu voz las haces impresionantes. “Tienes un don de gente maravilloso, se te quiere por tu sonrisa, sin conocerte, tú vibras padre", comentó Lolita.

Los shows que engalanaron la noche estuvieron a cargo de Natalia Jiménez con el tema “Costumbre”, Río Roma con “Tú me gustas” y “No lo beses”, Ana Bárbara con “Reza y reza” y Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita y Aleks Syntek.

Como parte de las sorpresas, Emir Pabón invitó a los académicos Eduardo, Nelson y Andrés a la gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica que realizará Grupo Cañaveral y La Sonora Dinamita.