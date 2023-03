Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su compromiso

La noticia que muchos fans esperaban por fin es una realidad, Rosalía y Rauw Alejandro estrenaron su nueva colaboración y fue en el video musical de la canción “BESO” en su canal de Youtube donde al final la pareja anunció su compromiso.

El video musical que es una recopilación de varios momentos entre la cantante española y el puertoriqueño y por supuesto para cerrar con broche de oro, Rosalía comparte su anillo de compromiso, “Ay, díos mío, todo el rimel aquí corrido, te amo”, dice la cantante a Rauw para luego darse un beso.

El EP consiste de tres canciones: “BESO”, “Vampiros” y “Promesa”, fue en una entrevista donde ambos compartieron que los temas se pueden entender como “las fases del amor”: “Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro”.

Fue en agosto de 2021 que se les vio salir juntos de un restaurante en Los Ángeles generando así rumores de romance, pero fue un mes después que finalmente hicieron pública su relación al compartir varios post en sus redes sociales, desde entonces hemos visto a la pareja caminando juntos en algunas alfombras rojas.

Foto: Captura de pantalla | Video Besos YouTube

Aunque los cantantes son muy reservados en su relación, últimamente han compartido con sus fans en sus plataformas de TikTok varios videos donde se ven muy tiernos, de hecho recientemente en entrevista con Ibai Llanos, hablaron sobre sus canciones y su relación:

“Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”, dijo Rosalía sobre Rauw. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, agregó la catalana.