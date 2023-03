Rosalía y Rauw Alejandro sellan su amor con anillo de compromiso en canción Beso

Parece ser otro año llenos de éxitos para la motomami, pues la cantante española Rosalía y su novio, el cantante de trap puertorriqueño Rauw Alejandro, han anunciado oficialmente que están comprometidos.

La noticia la dieron a conocer a través de su reciente canción "Beso" que lanzaron como parte de su nuevo EP en conjunto "RR".

El vídeo de la canción muestra a Rosalía recibiendo un anillo de compromiso de su novio Rauw Alejandro, y en la escena se ve a la cantante llorando mientras muestra el anillo de piedras blancas.

En la presentación de los tres temas, Rauw Alejandro ya había anunciado una "sorpresita en los vídeos" que los acompañaban. Los fans de la pareja han quedado muy emocionados por esta noticia y han compartido su felicidad en las redes sociales al ser una de las últimas parejas para poder creer en el amor.

Una relación llena de talento

La relación amorosa entre Rosalía Rauw Alejandro es algo que ha capturado la atención de sus seguidores desde que se besaron en público en la ceremonia de "Los 40 Music Awards" en España a finales de 2021.

En una reciente entrevista con el streamer Ibai Llanos, la pareja habló sobre cómo prefirieron sentar las bases de su relación antes de comenzar a colaborar juntos en la música.

"Pusimos eso por delante. Era como 'No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’", dijo Rosalía.

La cantante también habló sobre su pasado, mencionando que había estado rodeada de hombres emocionalmente indisponibles hasta que conoció a Rauw Alejandro.

"Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", le dijo a su pareja.

La pareja compuso tres canciones juntos para su nuevo EP conjunto "RR", que representan las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperan. Dos de las canciones son más urbanas y "para perrear", mientras que la tercera es un bolero.

RR, la primera colaboración de la pareja

Esta primera colaboración entre la pareja nos trajo tres nuevos temas "Beso", "Vampiro" y "Promesas", los cuales fueron presentados por los artistas a través de un directo en redes sociales.

"Hicimos no una, tres canciones para ustedes", anunció Ruaw Alejandro en el directo acompañado de Rosalía, explicando que son tres temas con motivo de su tercer aniversario como pareja y porque se publican en 2023.

En este sentido, los artistas indicaron que querían que el proyecto saliera el 3 de marzo pero "nunca llegó" a tiempo.

“RЯ”, la colaboración reúne en el estudio a la española y al puertorriqueño que pese a sus tres años de relación sentimental, esta será la primera vez que el público los vea coincidir detrás de los micrófonos como pareja artística.