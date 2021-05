Timothée Chalamet, el nuevo Willy Wonka en precuela de Charlie y la fábrica de chocolate

Timothé Chalamet se convertirá en Willy Wonka, el emblemático personaje creado por Roald Dahl, en una película sobre su juventud que dirigirá Paul King, realizador de las dos entregas de 'Paddington'.

Será un musical en el que el actor de 'Call Me by Your Name' demostrará sus dotes para el canto.

Según informa Deadline, 'Wonka' será un musical sobre los orígenes del maestro y creador de la icónica fábrica de chocolate que visita Charlie Bucket en la novela del autor de 'Matilda' y 'Las brujas'. Para ello, Chalamet tendrá que entrenar, no solo la voz, puesto que el personaje también bailará.

Será una precuela, lo que significa que no estará relacionada con lo sucedido en 'Charlie y la fábrica de chocolate', ni en 'Charlie y el gran ascensor de cristal', las dos novelas de Roald Dahl en las que aparece Willy Wonka.

Producida por Warner, el estudio se ha decantado finalmente por el actor de 'Dune'. En enero de este año, Collider reveló que la compañía se debatía entre Chalamet y Tom Holland para el papel de Willy Wonka. Ahora, el intérprete de 'Beautiful Boy' tomará el testigo de Gene Wilder y Johnny Depp.

King, además de dirigir la cinta, escribirá el guion junto con Simon Farnaby ('Mindhorn', 'Paddington 2'). Anteriormente, hubo borradores del libreto escritos por Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathason y Steven Levenson. El proyecto está producido por David Heyman, productor de la saga 'Harry Potter' y productor también de las dos cintas de 'Paddington'.