México betlemano: “todos los caminos me llevan a los Beatles”

Es innegable el amor que México le tiene a los Beatles, asegura el especialista y locutor Ricardo Chapa Quintanilla, quien desde hace 36 años mantiene al aire en Querétaro, un programa dedicado al cuarteto de Liverpool.

De acuerdo con el también coleccionista, el país es el segundo en América que más escucha a la banda, seguido de Brasil y Argentina; mientras que plataformas musicales como Spotify, revelan que después de Londres, Ciudad de México es donde más se escucha a la agrupación a nivel mundial, con 495 mil 979 oyentes mensuales.

Pese a haberse separado hace más de medio siglo, la agrupación sigue figurando entre las más escuchadas, con un registro de más de 26 millones de oyentes mensuales en esta popular plataforma.

¿A qué se debe este fenómeno? Ricardo Chapa asevera que es una pregunta que sigue dando vueltas en la cabeza de los expertos desde 1963, cuando los Beatles comenzaron a causar gran revuelo entre el público y se acuñó el término beatlemanía para explicar este fenómeno.

Asevera que gran parte tiene que ver a que su música integra elementos sonoros de muchas partes del mundo; se pueden escuchar desde boleros hasta rasgos característicos de la música rusa y francesa, “eso los hace universales y dúctiles, por eso su música es muy adaptable. Las grandes orquestas han coincidido en que es perfecta”, asiente.

También señala los aportes que el cuarteto hizo a la música, y la manera en que influyó en otros artistas.

“Lennon un gran letrista, Paul MacCartney un gran melodista, esa mancuerna hizo maravillas; no se diga George Harrison con su gran talento para la guitarra y el hecho de que se interesara por la música hindú, que introdujo otro elemento (a la música de la banda) y conforma lo que se conoce después como Raga Rock, que ya es un subgénero dentro del rock; muchos otros artistas, los mismos The Rolling Stones y Traffic comenzaron a meter el sitar en sus melodías y algunos instrumentos hindú; digamos que (The Beatles) iban a la vanguardia en ese sentido, por eso es un fenómeno que sigue influyendo”.

Pero el fenómeno no solo se limita al aspecto musical, sino también a su influencia en la moda y en la forma de pensar, vivir y sentir de diversas generaciones.

“De ahí surge el eslogan que uso en mi programa de radio desde hace 36 años, que dice: `Y de pronto nuestro mundo cambió´, porque los Beatles entraron (a la escena musical) y lograron algo que en aquél entonces, y hasta la fecha, sigue pasando: unir a diversas generaciones y de diferentes países”, asevera el locutor.

Los Beatles en las ondas hertzianas

Pero, ¿por qué la música de los Beatles ha generado gran arraigo en los melómanos mexicanos? El locutor afirma que tiene que ver con que en México existen muchos programas radiofónicos especializados en la agrupación; como el caso de la organización Radio Centro, donde desde 1964 se mantiene un programa enfocado en la banda.

Su programa Antologías de los Beatles (89.5 FM, Radio Universidad), salió al aire por primera vez el 23 de enero de 1986, en las ondas hertzianas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde entonces, Ricardo Chapa se ha encargado de difundir la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, así como de compartir anécdotas y ahondar en los aspectos históricos, sociales y culturales de sus canciones.

Agrega que desde esta plataforma, ha buscado también darle otros ángulos a la información; por lo que incluso ha retomado libros que desde Lacan o la biblia, buscan explicar la beatlemanía.

“El hecho de que en Cuba custodien el monumento a John Lennon (…) o que en Polonia su música fuera prohibida y los jóvenes clandestinamente los escucharan. Podemos encontrar historias en cualquier parte del mundo. México tiene las suyas también: Tin tan grabó canciones de ellos, al igual que Los Xochimilcas; se ha tocado música de ellos en marimba, mariachi y hasta en banda de pueblo como en la Banda Plástica de Tepetlixpa; hay canciones de los Beatles en zapoteco… son fenómenos que hay que estudiar”, apunta.

Su programa se transmite los miércoles de 17:30 a 18:30 horas, con retransmisiones los domingos a las 12:00 horas.

Foto: Donna Oliveros | Diario de Querétaro

¿Habrá Festival Antología de los Beatles?

Desde hace más de 20 años, y como una extensión de su proyecto radiofónico, Ricardo Chapa promueve en Querétaro el Festival Antología de los Beatles; sin embargo, por la pandemia tuvo que suspenderse, y aunque ahora se han reactivado los foros en la capital, el locutor asevera que los requisitos para la realización de eventos en el estado se endurecieron después de la trifulca registrada en el Estadio Corregidora; por lo que aún existe incertidumbre de si este 2022 habrá nueva edición.

Las ediciones anteriores han reunido a betlemanos de todo el país, quienes han asistido a las conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, venta de artículos de colección y al gran concierto de cierre, encabezado por bandas tributo como The Wigs.

“Hacer un festival es una inversión fuerte; nosotros ofrecemos actividades gratuitas y la única forma de recuperar la inversión es a través de un concierto. Al no estar permitido el aforo del 100%, nosotros tenemos que ver la manera de poder subsanar esa parte, y necesitaríamos saber cuáles son las condiciones que nos ofrecen y cómo repercutirá en la gente, pues no podría ser el boleto de acceso al mismo precio, por lo mismo, porque va a ser más reducido el aforo”, lamenta.

No obstante, asevera que confían en que los protocolos sean más flexibles para noviembre, mes en que planean realizar la nueva edición.

Día para celebrar al cuarteto de Liverpool

Aunque muchos señalan al 6 de julio como el Día Internacional de The Beatles, Ricardo Chapa asevera que no existe consenso sobre tal conmemoración, y que de hecho, hay otras dos fechas que cada año congregan a los betlemanos de todo el mundo.

“Hay tres días que se han marcado como Día de los Beatles: el 16 de enero, aunque no entendemos los betlemanos porqué, porque no hay nadie que lo haya registrado como tal; después tenemos el del 10 de julio, por el 10 de julio de 1964, cuando los Beatles regresan a Liverpool triunfantes después de haber estado en Estados Unidos (…) y ahora ha surgido la idea del 6 de julio, porque el 6 de julio de 1957 se conocen John Lennon y Paul McCartney; para muchos ahí inicia todo”.

Sin importar qué día sea el correcto, Ricardo Chapa afirma que cualquier fecha es perfecta para aproximarse a la música e historia de esta mítica banda; y aunque no promueve la beatlemanía, comparte algunos consejos para convertirse en verdaderos betlemanos.

“Yo recomendaría a quien quisiera ser betlemano que primero se compre el disco 1, que contiene las canciones de los Beatles número 1; o el álbum rojo y el azul que contienen una buena selección de canciones. Después de eso, comprar una buena biografía, como la de Hunter Davies o la de Philip Norman”, recomienda.

Su colección integra desde figuras en miniatura, juguetes de colección, boletos de conciertos, libros especializados y películas, hasta música en diferentes formatos.

Pese a ello, antes de ser betlemano, Ricardo Chapa se considera un melómano y asevera que cuenta con una colección de alrededor de 3 mil discos; sin embargo, al final, asegura que “todos los caminos me llevan a los Beatles”.