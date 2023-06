El tiempo le ha enseñado a Jorge Salinas a no tener "miedo al ridículo"

Interpretar a Serverino ha sido todo un reto para el actor de "Mi corazón es tuyo" y "Perdona nuestros pecados"; no obstante, Jorge Salinas ha aceptado salir de su zona de comfort con gracia y sumergirse en la comedia.

"No me considero comediante, pero me considero una persona que está en la búsqueda de llegar a un punto de convencimiento hacia ustedes, a los medios de comunicación y hacia el público, finalmente, ¿no?. [Serverino] es un personaje ligero, un personaje con características totalmente, absolutamente paternales hacia su hermano menor, que es el personaje que hace Pablo Montero", explicó Salinas sobre su personaje en la rueda de prensa para platicar sobre la obra de teatro, "Los Amantes Perfectos" .

Cada uno de los personajes que ha traído a la vida, le han otorgado un nuevo aprendizaje al actor, de cada uno tiene algo que agradecer y significaron un reto por superar. "No lo estoy aprendiendo ahora, lo estoy reafirmando: No debes tener miedo al ridículo. Debes tener miedo a no atreverte a hacer las cosas, cuando sientas ese miedo de 'ay no, que miedo', hazlo, ahí es cuando tienes que arriesgarte, es cuando tienes que saltar.

Esta obra, se me vino a hacer sudar la gota gorda, me hizo saltar a un lugar del que no estoy acostumbrado y que no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero me atreví a hacerlo. Eso para mí es la enseñanza y el aprendizaje que me está dejando", agregó.

El actor regresa a formar parte del elenco de la obra luego de casi 13 años de haber interpretado a Enrique, papel que ahora interpreta Cristian de la Fuente. En esta ocasión traerá a la vida a Severino, hermano mayor de Roberto (Pablo Montero) y quien es el responsable de más de uno de los enredos y mal entendidos que se desarrollan a lo largo de la historia.

La obra "Los Amantes Perfectos" reúne en un mismo escenario a Victoria Ruffo, Sherlyn, Jorge Salinas, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Ivonne Montero y Candela Márquez.

Enredos e historias cruzadas, mal entendidos y confesiones

La puesta en escena comienza cuando Roberto (Pablo Montero) le pide ayuda a su amigo y compañero de piso, Enrique (Cristian de la Fuente), para organizar la cena de compromiso para su novia, Elena (Ivonne Montero/Candela Márquez).

Enrique es un actor en proceso y a la fecha sigue pensando en el amor fugaz que tuvo en una de sus giras teatrales.

Un día, Severino (Jorge Salinas) llega al departamento de Roberto, su hermano menor, y se encuentra a Enrique ensayando una obra de teatro, vestido de época, con peluca y escarolas. Esa escena le hace creer a Severino que su hermano menor es gay y se lo ha estado escondiendo.

Ese y muchos enredos más se desarrollan a lo largo de la historia a medida que otros personajes como Carlotita (Victoria Ruffo) y Silvana (Sherlyn) aparecen en escena.

La obra se presentará el 13 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez con dos funciones, una a las 19:00 horas y otra a las 21:00 horas. Actualmente solo se encuentran disponible los boletos VIP con un costo de 875.50 pesos (con los cargos por servicio) y pueden ser adquiridos en el sitio web showbizticket.com.mx