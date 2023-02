Érika Fernández concientiza sobre maltrato animal en La loca de los perros

Hace siete años, la vida de Érika Fernández cambió con la llegada de un amigo de cuatro patas.

Preocupada por el estado de salud de un canino, la conductora decidió ayudarlo; días después, este perrito conquistó su corazón, lo que la motivó a adoptarlo.

Fue así como tuvo a una de sus primeras mascotas más queridas. Su nombre era Homero, un criollo de talla mediana. Luego de esa buena acción, la también actriz hizo conciencia sobre la importancia de la adopción y el cuidado de las mascotas, lo que la motivó a crear la fundación Amor sin Raza, que se encarga de cuidar a distintos animales de la calle y buscarles un buen hogar.

Durante este tiempo, la modelo aprendió algunas técnicas de rescate para cuidar a los perros abandonados o violentados y, a manera de retribución se unió junto a Érika Sánchez para crear un proyecto televisivo titulado La loca de los perros que tiene como finalidad concientizar al público sobre la importancia de tener una mascota en casa y el cuidado que debe de tener.

“Son ocho casos totalmente diferentes, uno por cada capítulo, hablamos de la sobrepoblación, el abandono, las adopciones especiales, de las perritas embarazadas, del tema del TVT que es el tumor venéreo transmisible, que la gente a veces no tiene idea de que los perros también sufren de enfermedades de transmisión sexual, que si no esterilizan, estos animales estarán teniendo distintos contagios”, afirmó Fernández en entrevista.

“Cada caso es muy particular, escogí casos minuciosamente y, claro, en mi equipo hay muchos profesionales, veterinarios increíbles, voluntarios chingones. La loca de los perros no se hizo sola, no rescato sola, yo soy la cabeza de un movimiento y una asociación, pero tengo mucha ayuda y en este programa entenderán que el rescate no se hace solo, uno necesita de gente que ayude emocionalmente, que te apoye y crea en lo mismo que tú”, agregó.

Luego de la muerte de Homero, en 2020 consecuencia de una crisis nerviosa potenciada por la pirotecnia, Fernández inauguró un espacio al que llamó El Jardín de Homero, en el que su objetivo principal es rehabilitar distintos caninos para que puedan conseguir un hogar.

Actualmente, la joven tiene 12 perros propios y 25 en total viviendo con ella. En la fundación se contabilizan hasta 80 perros que se encuentran distribuidos en distintos espacios, sin estar encerrados en jaulas o refugios que propicien el maltrato.

“Esa noche que decidí rescatar a mi perro algo en mí cambió, una voz me dijo que esto lo tenía que seguir haciendo, llegar a más lugares y ayudar más perros que tienen esa necesidad. Yo vivía en Miami, vivía en la playa y cuando comienzo a ver que en México hay esta problemática tan horrible, decidí hacer algo.

“Veo a mi perro que es muy feliz y decidí hacer esto por otros perros y aquellos que no tienen familia, así comenzó oficialmente, el día que rescaté a Homero no he dejado de trabajar por ellos”, dijo.

El proyecto audiovisual se estrenará el 12 de enero por ViX+, bajo la producción de Lemon Studios. Su interés principal es continuar ayudando a caninos y promoviendo una excelente relación entre humanos y animales.