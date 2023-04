Es momento de relajarse: abril se vivirá a todo volumen

Para muchos de los queretanos, abril es uno de los meses más esperados porque llegan las vacaciones y es momento de relajarse. Y como la música no puede faltar en estos momentos, te ofrecemos una serie de alternativas para disfrutarla en vivo desde foros de primerísimo nivel y para todos los gustos y sonidos divergentes.

Así que llegó la hora de sacar los ahorros y disfrutar de la lista de conciertos y presentaciones musicales que aquí te presentamos.

Manuel Turizo (1º abril)

Para los amantes del reguetón y la bachata, llega el cantautor colombiano Manuel Turizo que se presentará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. El intérprete de Bachata, está promocionando su gira 2000 Tour y presentándose en varias ciudades de la república y Latinoamérica.

Los costos del boleto van de los 999 pesos a los 2 mil 690 y puedes adquirirlos en www.funtiket.mx. Así es que ya lo sabes, no puedes faltar a esta gran noche en la que el éxito Una lady como tú, seguramente hará vibrar al máximo las emociones.

Nacido en el año 2000, en Colombia, Turizo ha logrado posicionarse dentro del género urbano como uno de los referentes de la música latina.

En 2021, cumbre de su carrera, al artista lanza su segundo álbum Dopamina que se caracteriza por combinar distintos géneros entre el urbano, el reguetón y la balada romántica. Destaca que este proyecto fue grabado en plena pandemia en el que sobresalen sencillos como Tiempo, Caliente, Mala costumbre, y colaboraciones de artistas reconocidos como Maluma, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel , Mike Towers, y recientemente está por estrenarse el video de la canción Copa vacía a lado de la cantautora colombiana Shakira.

Para su nuevo disco, 2000, Manuel Turizo tiene preparado un show que ha dejado un sabor de boca muy especial en los recintos en donde se ha presentado, y acá, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, no será la excepción.

Manuel Turizo llega con su gira su gira 2000 Tour. Foto: Cortesía | @ManuelTurizoMusic

Sonata Arctica (8 de abril, Club Latino)

Una buena noticia para los “chavorrucos metaleros” es que la mítica banda finlandesa de metal sinfónico, Sonata Arctica, pegará de alaridos en el Club Latino.

Interpretando temas clásicos como Unopenned, Misplaced y My selene, por mencionar solo algunos, la banda integrada por Tonyi Kakko, Tommy Portimo, Henrik Klingerberg, Elias Viljanen y Pasi Kaupinen, seguramente verá a sus miles de fans sacudiendo las cabelleras al ritmo oscuro y estridente de las guitarras nórdicas.

Los boletos están disponibles en la boletera de viagogo.com

La banda está celebrando con una gira por todo el mundo sus 25 años de trayectoria musical. Así es que ahora es cuando, porque de aquí a que vuelvan, estará algo complicado.

Cabe mencionar que la banda finlandesa ha experimentado distintos géneros musicales a lo largo de su trayectoria, iniciando con el Power Metal Melódico y más tarde con el Metal Neoclásico.

Se encuentran influenciados por bandas como Stratovarius, Nightwish, Helloween y Scorpions, y ya son un referente a nivel mundial.

Sonata Artica es una banda bastante melódica que incluso melómanos que no sean fans del metal pueden escuchar. En una entrevista reciente para la revista Rocktámbulos, el guitarrista Elias “E.Vil” Viljanen, declaró que son una banda “de mente abierta y siempre estamos en constante cambio aunque conservamos nuestra esencia. De hecho, Sonata Artica es una buena forma de introducir a una persona a alguien al heavy metal porque somos una banda bastante melódica y no somos precisamente agresiva”.

Sonata Arctica celebra 25 años de carrera. Foto: Cortesía | @sonataarctica

Ana Bárbara (15 de abril. Feria de Jalpan 2023)

La reina grupera Ana Bárbara, será una de las máximas atracciones que se presenten en la Feria de Jalpan de Serra 2023 siendo quien dé por inaugurado el tan esperado evento con canciones como Bandido, La trampa y Cómo me haces falta.

Ubicado al norte del estado de Querétaro, en la zona serrana, el municipio de Jalpan de Serra celebrará su feria del 15 al 23 de abril y también contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y de Guillermo Velázquez, en el huapango.

Ana Bárbara encabezará el cartel de la Feria de Jalpan. Foto Cortesía | @AnaBarbaraMusic

Pancho Barraza (15 de abril)

Cambiando totalmente de género, para los que les gusta el mode entre bohemio, “rancherón” y banda sinaloense con un toque de poesía para dolidos y enamorados, Pancho Barraza volverá a pisar el escenario queretano, esta vez en la Plaza de Toros Santa María.

Alisten botas y tejana y avisen a sus casas que el 15 de abril llegarán un poquito tarde porque estarán cantando a todo pulmón los éxitos Música romántica, Mi enemigo el amor, Pero la recuerdo.

El costo de los boletos varía entre los 330 y los mil 650 pesos. Se pueden adquirir en la página Ugboletos, zapaterías Surat y en las taquillas de la Plaza de Toros Santa María.

El evento dará inicio a las 20:00 horas con la primera banda invitada, siendo los Coyulitos, los que se encarguen de amenizar al público por 45 minutos de espectáculo. Máximo Estilo y Banda Supremacía cerrarán este primer bloque del concierto. Como figura invitada, se presentará la revelación del género de banda Virlán García, que con tan sólo 25 años se ha ganado el gusto del público.

Será a partir de medianoche cuando el cantautor sinaloense suba al escenario para ofrecer un concierto que quedará en la mente de todos. Según los organizadores, alrededor de 5 mil fans podrán cantar aquellos éxitos que han encumbrado al artista; canciones como Pero la recuerdo, Ignoraste mis lágrimas, Mi amor y mi agonía, entre muchos más, harán retumbar las emociones contenidas de todos los asistentes.

Pancho Barraza se ha presentado en Querétaro en varias ocasiones y para aquellos que no lograron verlo, esta es la oportunidad para que se deleiten con el sentimiento del llamado “poeta del amor” porque estará festejando 30 años de éxitos con su gira Una leyenda de vida.

Pancho Barraza inició su carrera musical titulándose de profesor en la Benemérita Escuela Normal de Sinaloa y ejerciendo en una secundaria del poblado de Villa Unión de Sinaloa. En 1989 forma parte de la agrupación de banda Los recoditos y un año después graba su primer disco. Con diez álbumes grabados, Pancho Barraza declaró en una entrevista para el programa El minuto que él nunca pensó que lograría llegar hasta donde está.

“Yo aprendí a tocar la guitarra con los libritos de Guitarra fácil […] Después en Villa Unión, una persona me pidió que le cantara las canciones que él me pedía y que me iba a pagar 100 pesos. Cuando era maestro de música en la secundaria, los alumnos me animaron a tocar con un grupo que llama Karisma, y de ahí `pal real´”.

Pancho Barraza vuelve a Querétaro. Foto: Cortesía | @pbarrazaoficial

Bronco (22 de abril)

Una semana después, la Plaza de Toros Santa María volverá a ser testigo de uno de los eventos más esperado por el público. De la mano del carismático y siempre joven Lupe Esparza, líder y vocalista de la agrupación de regional mexicano que desde 1979 ha deleitado con sus ritmos; Bronco se presentará el 22 de abril interpretando sus más conocidos éxitos como Sergio el bailador, Oro, Pastillas de amnesia y Con zapatos de tacón.

El costo de los boletos varía entre los 853 pesos y los 2 mil 337; se pueden adquirir en la plataforma de Masboletos.

Cabe mencionar que la banda inició su trayectoria bajo el nombre de Los broncos de Apodaca porque anteriormente se acostumbraba bautizar a las bandas o agrupaciones con el nombre de donde eran originarios.

Bronco tuvo primera participación en las estaciones de Monterrey con sus primeros sencillos Cadera grande y Quiero decirte. Sin embargo, su primer éxito llega con el tema Sergio el bailador, escrito por Lupe Esparza.

Durante casi toda la década de los 90, la agrupación se distinguió por aparecer en festivales, en programas de radio, e incluso, incursionando en las telenovelas como la ya clásica Dos mujeres, un camino, protagonizada por Laura León, Bibi Gaytán y Erick Estrada.

Pese a su desintegración en 1997, un nuevo proyecto llamado El Gigante de América, creado en 2003, vuelve con casi la misma fuerza como lo fue Bronco. Con discos importantes, entre ellos Chocheman, es un disco de denuncia social que aborda el problema de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.

Con más de 25 álbumes, Bronco se ha convertido en ícono de la cultura popular mexicana siendo una de las agrupaciones que ha incursionado en distintas expresiones artísticas, de lo musical, pasando por la pantalla chica por telenovelas y series, hasta la creación de su propia historieta y calzado.

Bronco volverá a pisar la Santa María. Foto: Cortesía | @grupobronco

Gloria Trevi (28 de abril en la Feria de Amealco 2023)

Gloria Trevi es una de las figuras que acapara la atención en la cartelera de la Feria de Amealco 2023. Recargada con todos sus éxitos, el próximo 28 de abril hará vibrar a todos los amealcenses.

Desde 2022, la intérprete de Pelo suelto está promocionando su gira Isla Divina World Tour, con todas las localidades agotadas. Y seguramente en el pueblo mágico de Amealco no será la excepción.

La cartelera incluye el rock urbano del Liran Roll, el corrido bélico del Komander y quizá uno de los más escuchados por el público, la música de banda de La Arrolladora Banda el Limón. Si lo que buscas es la mejor barbacoa del condado, bellas creaciones artesanales y diversión musical, La Feria de Amealco 2023 es la mejor opción; se realizará del 28 de abril al 7 de mayo.

Gloria Trevi visitará la tierra de la muñequita Lele. Foto: Cortesía | @GloriaTreviOficia