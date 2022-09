Fanny Lu va de la música a la moda; este será su nuevo proyecto

Como un proyecto alterno a su carrera musical, la cantante Fanny Lu lanzará una línea de swimwear diseñada por ella misma, con una mezcla de colores que le caracterizan en esta etapa de su carrera.

De visita en la paradisiaca playa de Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, la colombiana nos comentó: “Hoy me siento más veraniega, con una seguridad tremenda y que ayuda mucho al empoderamiento como mujer.”

Puede interesarte: Paty Cantú defiende el amor propio

Aunque no nos compartió una fecha exacta en el que la línea será lanzada al mercado, sin embargo, sí nos dijo que la colección está pensada para la primavera y el verano del 2023. “Yo me involucro demasiado en los diseños. Me gusta regalarle a la gente algo de mí en cada diseño y es por ello que lo hemos hecho así”, agregó la actriz y modelo.

También nos platicó sobre la relación tan cercana y la conexión tan linda que siente hacia nuestro país, es por ello que decidió lanzar su colección aquí.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último, respecto a su faceta musical, dijo que actualmente forma parte de la gira del 2000’s Pop Tour en la que está participando junto a otros artistas de la época en diversos escenarios del país.

Informó que tiene un nuevo sencillo tiulado Lágrimas de amor, el cual es una ranchera.