Flans y Pandora inaugurarán la Feria del Toro con un concierto gratuito el próximo viernes 3 de marzo en el centro del municipio de Tequisquiapan.

El grupo Pandora integrado por Fernanda Meade y las hermanastro Mayte e Isabel Lascurain, estarán interpretando los éxitos que han marcado más de 3 décadas de vida artística.

Consideradas el primer grupo femenino mexicano, tienen entre sus éxitos más destacados "¿Cómo te va mi amor?", "Cuando no estás conmigo", "Solo él y yo", "Tengo mucho que aprender de ti" y "Después de ti, qué".

El grupo Flans, por su parte, es una agrupación que alcanzó la fama en los años 80's y que es integrada por Ilse Olivo, Irma Angélica Hernández e Ivonne Guevara García, quien ha decidido no sumarse a la gira.

Entre sus canciones más recordadas están "Las mil y una noches", "No controles", "Bazar", "Tímido", "20 millas" y "Me he enamorado de un fan", entre otras.

Ambas agrupaciones han hecho una gira nacional denominada "Inesperado Tour", que comenzó el año pasado y que se ha presentado en lugares como el Auditorio Nacional.

El concierto se llevará a cabo en la Plaza Hidalgo, en el centro del pueblo mágico a las 8:30 de la noche y será completamente gratuito.