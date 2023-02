¿Quién fue Joaquín Murrieta? Conoce su historia

También llamado el Robin Hood de El dorado, Joaquín Murrieta fue una figura legendaria mexicana. Su historia se sitúa en el siglo XIX en California, durante la llamada Fiebre del oro de la década de 1850, en la que fueron descubiertos grandes yacimientos de este metal.

El primer texto relativo a su vida fue la novela The Life and Adventures of Joaquin Murieta, the Celebrated California Bandit (1854), firmada por el periodista de John Rollin Ridge, donde se narra su vida, aventuras y muerte. La novela cuenta cómo la esposa de Murrieta fue violada y asesinada por estadounidenses y su hermano, ahorcado por un crimen que no había cometido y cómo él juró vengarlos matando a todos los gringos.

El libro también muestra la constante persecución y discriminación que sufrió Murrieta en plena fiebre del oro, lo que lo convierte en un caudillo para algunos y un bandido para otros. Su muerte lo transforma en una imagen prototípica de la rebeldía latinoamericana.

Muchos autores opinan que su historia también deja entrever la complicada relación entre México y Estados Unidos, principalmente tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848 - en la que el país cedió a la nación norteamericana la mitad de su territorio- y el fenómeno de la migración por causas económicas.

La figura de este legendario personaje ha sido retomada recientemente en la serie “La cabeza de Joaquín Murrieta” protagonizada por Juan Manuel Bernal y disponible en Prime Video.