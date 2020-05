Serie R significa madurez en mi carrera: Gala Montes

Gala Montes forma parte de la serie de Paramount, R, una historia que desata un conflicto a partir de un diagnóstico terminal erróneo para uno de los protagonistas, esto lo orillará a cometer actos que jamás se había atrevido a hacer antes, entre su nuevo modo de vivir, este hombre llamado Francisco Barrón, interpretado por Mauricio Ochmann, se ve involucrado en un asesinato, ahí es donde el papel de Montes sale a relucir.

“En R soy Clara Langarica y tengo que defender a Francisco Barrón que está siendo inculpado de la muerte de mi papá a quien interpreta Ari Brickman. Al principio tengo mis dudas, pero después voy recabando pruebas. Francisco es un viejo amigo de la familia y Clara confía en que no es un asesino. Mi papá era abogado y tenía un buffet, entonces además de llevar este caso, tengo que hacerme cargo de la firma que deja mi papá y demostrarles a todos los tiburones que sí puedo, ya que no me aceptan por ser mujer”, dijo Montes en entrevista para El Sol de Méx Gossip "Metrópoli" entra al Hospital Juárez para mostrar cómo enfrenta al Covid-19 ico.





Para la también cantante, R, significa una madurez en su carrera, que la llevará de los personajes con aires infantiles al de una mujer que tiene que vivir luchas que la harán madurar

“Fue bastante imponente para mí, el sentarme atrás de un escritorio y creerme que era dueña de una firma de abogados y el tener que tomar decisiones, incluso me sirvió a mí para mí día a día y luego el impacto de dar ese salto de niña a mujer, siempre hacía papeles como de niña y ahora hago este personaje que es una chavita de 20 o 21 años que se tiene que comportar a la altura de su firma de abogados”, confesó.

La artista compartió que este personaje llegó a su vida en un momento clave, luego de haber rechazado participar en una nueva entrega de El señor de los cielos. Con R, producida por Ana Celia Urquidi, Gala encuentra el pretexto perfecto para seguir vigente con su público y conquistar nuevas audiencias en esta cuarentena.

“Me alegra formar parte de este proyecto, porque está producido por una mujer, llegando en una temporada perfecta para que la gente tenga un producto de calidad y no se me aburran. Tiene un gran elenco: Mauricio Ochmann, Ari Brickman, Paulina Ávila, Memo Quintanilla, Valeria Vera. Es un cast perfectamente bien conformado, todas las piezas están excelentes, hasta el personaje más chiquito fue interpretado por un gran actor.

La primera temporada de R, creación de Diego Rojas, cuenta con 10 capítulos a través de Claro Video.