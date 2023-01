Inspector pone el sello mexicano al ska

Han pasado casi 30 años de que el ska puso el puño en alto para ganarse un lugar en la escena musical mexicana. De entre los grupos pioneros, uno que se convirtió en insignia y bandera fue Inspector, creadores de los emblemáticos temas Amargo adiós y Amnesia, aunque en realidad esa no fue en absoluto su primera intención.

Quién diría que con aquellas noches regias, de tocadas y cerveza, sin otra búsqueda más que la de la diversión y el compartir la música que más les gustaba, terminarían, después de 27 años ofreciendo este próximo 24 de febrero su primer concierto en el Auditorio Nacional.

Gossip Los Estrambóticos celebran 30 años de ska

“Definitivamente no estaba ni en nuestros planes, ni lo soñábamos, pero es una gran responsabilidad para nosotros estar en ese escenario. Ahí hemos visto a grandes personalidades. Es un monstruo que impone, pero tenemos la seguridad de que tenemos la música, las ganas y el cariño para llenarlo. No me refiero al número de público, sino como banda”, comentó Big Javy, vocalista de la agrupación, en entrevista con El Sol de México acerca de este concierto que forma parte de su gira Alma en fuego, que arrancó este 2023.

VALORAN LA COMPLICIDAD

Con la esperanza de que este sea un año muy productivo los líderes de Inspector -el mismo Javy, Jesús Padrino Arriaga y Homero Ontiveros-, reconocen el significado de este concierto, el cual les indica que están dejando huella con su música.

“Creo que lo que nos ha mantenido vigentes es la sociedad que tenemos con el público. Ellos son la parte más importante. El ser cómplices a través de nuestras canciones es lo que nos ha permitido sumar más generaciones al historial de la banda y de nosotros”, reconoce, Padrino Arriaga, saxofonista.

Los músicos cuentan que el concierto será bastante extenso, el cual será un repaso por toda su carrera musical, y que tendrá a varios invitados especiales, cuyas identidades irán develando los próximos días. Además del lanzamiento de su propia y muy particular versión de la famosísima canción Aunque no sea conmigo, del compositor mexicano Santiago Chago Díaz, la cual aseguran prende mucho al público en vivo.

Sobre qué es lo que los ha hecho tan particulares frente a las múltiples propuestas de ska que hay en México y otros países, Big Javy explica: “Nosotros le hemos medito toda la mexicanidad a esta música, le hemos imprimido ese sello que tienen los compositores mexicanos con su sentimiento de nostalgia, de cantarle a la mujer, a la pasión, a la pachanga, al romance. Todo eso se siente en cada tema de Inspector.

“Nosotros coincidimos con las críticas que nos achacan el lado romántico del ska, el cual fue sin querer”.

En cuanto a contenido sentimental, romántico y melancólico que hay en todas sus canciones, los músicos consideran que más que la historia en la que puedan aterrizar, les gusta ver el modo en que la gente las incluye en su día a día.

“Es parte de una naturaleza con la que comenzó a trabajar Inspector. Muchas veces la gente imagina que hay unas grandes historias detrás de las canciones y en realidad lo que hay es trabajo. Jesús ya traía la idea del verso ‘Sé que es tarde ya para pedir perdón’, de la canción Amargo adiós, que tiene mucha fuerza. Ya que tienes una frase así, se abren las posibilidades para trabajarlo. Así trabajamos la música, Javier le imprimió su sello particular. Me atrevo a decir que en esa canción es donde él deja muy clara su identidad como cantante.

“La canción nació en un ensayo, intentando varias formas hasta que fue embonando. Si hay una historia detrás de esta canción es una historia de trabajo a conciencia, de profesionalismo. Aunque jamás, ni cuando la tocamos las primeras veces, creímos que iba a llegar hasta donde ha llegado”, dijo Homero Ontiveros, tecladista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre la condición del ska hoy en el territorio nacional, Padrino considera que se encuentra bastante sólida, con aliento para largo, pues “si bien no es igual de fuerte a como fue en el ‘boom del ska’ a principio de los dos miles, cuenta con propuestas de varias bandas en todo el país, con temas nuevos.

“Además, México se ha ganado una gran fama de escaparate para el ska, por lo que muchas bandas internacionales quieren visitarnos, provocando una sinergia que hace que el ritmo sea fuerte. Hay un pasado bastante interesante y un presente muy sano, en cualquier festival grande hay uno o dos representantes que nos dicen qué será del ritmo en las próximas décadas. Esperamos que se sigan sumando bandas nuevas y que salgan temas nuevos que revienten y enganchen con el público”.