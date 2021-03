Jaime Maussan estrena el especial Los Álamos en History

A Jaime Maussan poco le importan las críticas sobre su trabajo en la investigación de ovnis. Algunos celebran las pruebas que ha mostrado en las últimas cinco décadas, mientras otros definen su trabajo como un fraude.

“Si yo presento un caso y para desacreditarlo quieren tacharlo como un fraude, entonces que lo demuestren. Pero como nunca lo hacen yo sigo adelante”, dice en entrevista.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El investigador se escuda en su trayectoria de 50 años como periodista para defenderse de sus opositores, “porque he mantenido mi integridad, nunca me he vendido, ni he mentido, ni he hecho un fraude, aunque haya quienes digan eso”.

El Sol de México fue uno de los primeros diarios que le abrieron las puertas como investigador, recuerda él mismo: “Es parte de mi formación periodística, cubriendo la fuente policíaca”.

Su introducción al mundo de los ovnis ocurrió por mera coincidencia, cuando en 1984 mostró en el programa de Nino Canún una investigación sobre el fotógrafo Billy Meier con algunas pruebas que aseguraban la existencia de vida fuera de este planeta.

“Fueron de los primeros videos que se grababan en México y de ahí me empezaron a llegar muchos otros; ahí me di cuenta que ese era el futuro, como se demuestra ahora que el Pentágono está liberando videos grabados de ovnis con naves de combate. Todo tuvo sentido”.

Ese momento fue el inicio de una carrera especializada a los ovnis que llega hasta hoy. Las críticas y comentarios negativos a su trabajo son comida de cada día, pero luego de más de 30 años especializado en el tema, Jaime Maussan ya sólo toma esos comentarios de quienes vienen.

“¿Cuantos enemigos crees que me he encontrado a lo largo de estos años?, pregunta durante la entrevista. “Decenas, quizá cientos. ¿Y donde están ellos? ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy en History presentando un programa y ellos en su casa. Esa es la diferencia, yo presento cosas e investigaciones y ellos ya no existen”.

El programa al que Jaime Maussan se refiere es Los Álamos, investigación sobre tres casos de objetos voladores no identificados que cayeron en las inmediaciones de la planta nuclear de Los Álamos, Nuevo México, entre 1945 y 1948, poco después de que fuera detonada la primera prueba nuclear.

“Encontré los tres casos, dónde ocurrieron, hablé con los testigos, ubiqué el sitio y todo lo que ocurrió está perfectamente bien fundamentado. Entones creo que no hay nada qué argumentar para decir que eso no es cierto, a menos que presenten mejores evidencias de las que voy a demostrar”.

Ciencia Estos son los espermatozoides más antiguos de la historia

La investigación parte de un memorándum que fue escrito en marzo de 1950, donde el entonces director de la división de investigación del FBI, Guy Hottel, y el director de oficina, Edgar Hoover, clasificaron documentos que hablaban de fenómenos inexplicables ocurridos en aquella zona.

“Decía que habían investigado la caída de tres naves que medían 15 metros, que venían seres en su interior que fueron recuperados los seres y que había caído por la interferencia de los radares. Todo eso fue el centro de mi investigación y estoy demostrando que todo fue cierto”.

Las pruebas de esta investigación serán mostradas esta noche a las 21:50 horas por History, en el especial Los Álamos, la segunda colaboración de Maussan con el canal luego de estrenar el documental Las momias de Nazca.