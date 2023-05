“La leona dormida” pasa la batuta

Después de 50 años de carrera musical, Lupita D´Alessio se despedirá de los escenarios y lo hará en compañía de su hijo Ernesto D´Alessio, quien ha sido elegido por la artista para continuar con su legado.

“Me habló un día y me dijo: Yo se que tengo un legado y si bien tu hermano Jorge tiene su banda, canta y le va muy bien con Matute –que ya es una banda emblemática–, yo creo que el que puede tomar mi legado eres tú. Así que me gustaría que me acompañaras en esta gira, porque para mí significa decirle `gracias´ al público y que `aquí está quien va a continuar interpretando estas canciones, que no las van a dejar de escuchar´”, recuerda Ernesto que le dijo la cantante.

En entrevista, el artista asevera que la propuesta lo hizo sentir honrado y responsable de mantener viva la memoria y el patrimonio musical de la también llamada “leona dormida”.

“Me dieron muchas ganas de llorar cuando me lo dijo porque, al menos para mí, no hay nada más bello que observar que un hijo honra a un padre (…) Me hace sentir orgulloso y que como hijo no le he fallado”, asevera.

Desde hace tiempo, se ha visto a Lupita y Ernesto D´Alessio cantar a dueto en el escenario, siendo la canción favorita del público Ni guerra ni paz, “a tal grado que al día de hoy creo que la gente ya no la concibe solamente con ella”, asegura Ernesto.

Confiesa que su madre se ha convertido en su maestra en ese proceso, quien no solo le ha mostrado la seriedad y la entrega que todo artista debe tener en el escenario, sino también el poder de la interpretación.

“En cada canción ella va tejiendo una obra de arte… Acaríciame es como una obra de teatro, al igual que Mudanza y Mentiras”, afirma.

Último adiós

Con la gira Gracias, Lupita D´Alessio se despedirá de los queretanos este 19 de mayo, y lo hará junto a Ernesto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Pese a las especulaciones sobre su salud, el artista aseveró que su mamá se encuentra bien, y la razón de su retiro se debe a que se siente agotada de las giras y prefiere despedirse de su público en perfectas condiciones.

“Quiero hacerlo de manera digna, no quiero salir a cantar y que el público me vea en condiciones en las que no me ha visto nunca”, recuerda Ernesto que le dijo la artista.

Sin embargo, reveló que es posible que después de este tour, Lupita sorprenda a los fans con un último show… esta vez con toda la familia D’Alessio.

Los boletos para su próximo concierto en Querétaro se pueden conseguir a través de la plataforma de Eticket, con precios que varían entre los 775 y los 3 mil 65 pesos.