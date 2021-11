"La Roca" Johnson promete no usar más armas reales en sus películas

La estrella de Hollywood Dwayne "The Rock" Johnson prometió no volver a usar armas reales en sus películas luego de que su amigo y colega Alec Baldwin disparara una pistola de utilería que mató a una directora de fotografía en un set de rodaje el mes pasado.

Johnson dijo que tenía el "corazón roto" al enterarse de la muerte de Halyna Hutchins en la película de Baldwin "Rust", y que la tragedia le hizo replantearse el uso de armas de fuego durante el rodaje de las películas a través de su compañía Seven Bucks Productions.

"Hemos perdido una vida", dijo el popular actor de 49 años a última hora del miércoles en el estreno de su nueva película de Netflix, la comedia "Red Notice", según la revista Variety.

"No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin ninguna ausencia de claridad, que en cualquier película que tengamos en adelante con Seven Bucks Productions -cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos- no usaremos armas reales en absoluto", añadió Johnson.

Su productora utilizará en cambio pistolas de goma y añadirá todos los efectos de armas de fuego necesarios en la postproducción. "No nos preocuparemos de lo que cueste", dijo.

Hutchins murió el mes pasado en el set de rodaje de una película en Nuevo México cuando la pistola de utilería que manejaba Baldwin se disparó. La bala la golpeó a ella y al director Joel Souza, quien fue hospitalizado y dado de alta.

A Baldwin se le entregó un arma de fuego marcada como "pistola fría", que es una expresión de la industria para referirse a un objeto de utilería que se considera seguro para su uso.

Johnson, amigo de Baldwin desde hace mucho tiempo, dijo que creía que había llegado el momento de hacer cambios en la industria.

"A medida que avanzamos, creo que hay nuevos protocolos y nuevas medidas de seguridad que deberíamos tomar, especialmente después de lo ocurrido", dijo. "Apesta que esto haya tenido que ocurrir de esta manera para que despertemos".