Lisa Guerrero revela su historia y de otras mujeres en “Secretos de Playboy”

La periodista y presentadora Lisa Guerrero será anfitriona de la segunda temporada de la serie Secretos de Playboy con historias de mujeres que vivieron desagradables experiencias provocadas por su relación con imperio de la marca y su fundador, Hugh Hefner.

Guerrero explica que durante la realización de esta producción y en su larga historia trabajando junto con ellos, se dio cuenta de cómo la marca Playboy tomó ventaja por décadas de mujeres de 17 a 19 años, que aspiraban a la fama o a la aceptación de su belleza, en especial aquellas que llegaban a Los Ángeles con el propósito de convertirse en actrices o modelos, ofreciéndoles dinero, fama o trato de celebridades.

Puede interesarte: Conoce a las mexicanas que son los nuevos “ángeles” de la campaña de Victoria’s Secret

“No tenían la madurez para poder leer los contratos o controlar el entorno. Algo que hemos aprendido con ambas temporadas es que la Playboy fue creada para aprovecharse de mujeres jóvenes, usándolas para las revistas, fiestas, clubs. Muchas de ellas estaban traumatizadas, les daban drogas, fueron abusadas sexualmente por hombres de la organización, incluido el mismo Hugh Hefner”.

Asimismo, cuenta que ella vivió una experiencia similar en su juventud, cuando inició su carrera como comunicadora deportiva en las cadenas CBS y ABC. Durante toda esa etapa de su vida siempre supo del interés de Playboy por hacerla partícipe de sus portadas, algo que no aceptó por un largo tiempo.

“Playboy primero se acercó a mí cuando era una joven modelo, de 19 años, querían que fuera parte de su agencia de modelaje. Les dije que no haría nada sobre desnudos, que no quería ser una playmate”, explica, diciendo que en esa época sólo aceptó ser modelo de trajes de baño y ropa fitness.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lisa Guerrero (@4lisaguerrero)

“Parte de esa experiencia fue que cada viernes en la noche tenía que ir a la Mansión, a las fiestas. Era muy joven. Conocí a Hugh Hefner, vino hacia mí y trató de besarme, giré mi cabeza y me besó en la mejilla. Fue horrible, me sentí incómoda”.

A pesar de ello, Playboy siguió insistiendo por un largo tiempo mientras su carrera como reportera crecía. Fue hasta los 40 años cuando decidió hacerlo, en la edición de enero del año 2006, cuando terminó su paso por los deportes y quiso tomar impulso para convertirse en una reportera de otras fuentes.

“Posé para la portada como una de las primeras latinas en hacerlo y también como una de las mujeres más grandes. Me di cuenta de que, en lugar de usar mujeres, como típicamente lo hace Playboy, yo tenía una oportunidad de usarlos a ellos para mi carrera. Era lo suficientemente grande para tener el control, para no dejar que el fotógrafo se aprovechara de mí o no dejar que nadie me acosara”, explica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el contenido de los nuevos episodios de Secretos de Playboy, las entrevistas realizadas por Lisa Guerrero abarcan tres puntos clave para llegar al entendimiento de por qué cada una de las mujeres pasaron por eso. “¿Por qué posaste para Playboy, qué hubo en tu pasado para pensar que era una buena decisión?, ¿Cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste de ser playmate o modelo?, y finalmente, la más importante, ¿cuáles fueron las consecuencias?”, explica Guerrero.

Secretos de Playboy llegará a la señal de A&E a partir de este 29 de octubre, “intentado ser un impulso para abrir la discusión sobre los derechos de las mujeres”, aseguró la conductora.