Marisol González conducirá el programa de concursos “Vence a las estrellas”

Con 19 años de trayectoria, Marisol González logra su primera titularidad en el programa de concursos “Vence a las estrellas”, de próximo estreno en Canal 5.

La ex concursante de Miss Universo y comentarista deportiva compartirá pantalla a partir del 6 de mayo con Poncho de Nigris en el reality cuya dinámica consiste en que los famosos Fernando Carrillo y Candela, junto a un artista invitado, retarán a tres contrincantes en distintas dinámicas.

“Después de ‘¿Quién es la Máscara 2023?’, vino un breve descanso con la familia y ahora otra vez estoy arrancando un proyecto divertido, apto para todo público, va a generar muchas emociones, estoy feliz y con muchas ganas que lo disfruten, que jueguen no sólo en casa, sino inscríbanse para venir a jugar en el foro de ‘Vence a las estrellas’”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Si algo me gusta en la vida laboral como en la familiar, es hacer equipo y que haya armonía. Me encanta que ahora lo volveré a vivir en cada emisión desde el foro de grabación. Y lo más bonito es que el que vaya a ganar va con un sueño. La meta es que los retadores sean los vencedores para cumplir su sueño y si ganan las estrellas ese dinero se sigue acumulando para los siguientes retadores”.

“Claro! A mí me encanta ahora esta época. En mi caso cuando estaba en Televisa Deportes, realmente sí nos veíamos pocas mujeres frente a ellos. Creo que las mujeres tenemos todos los conocimientos para estar frente a un micrófono porque somos intensas, aguerridas, preparadas, fuertes.

“En mi caso, cada proyecto de televisión lo tomo como reto porque son distintos. De ¿Quién es la máscara?, donde co-conduzco ahora a Vence a las estrellas, a lado de Poncho de Nigris -debutando por la puerta grande como tal en TelevisaUnivision-, que su formato es familiar

“Y lo de familia lo traigo desde mi casa porque mi esposo, mis hijas y yo somos un equipo en el hogar. Y que en la emisión se vea algo natural, que todo fluya y ya sólo esperamos el tiempo para estrenar este reality de lunes a viernes a las ocho de la noche a partir del 6 de mayo", planteó.

Marisol habla que ya que volvió a trabajar en la televisión, “aun sigo pensando en el listado de los productos del súper. Aunque cuando grabo como conductora se va diluyendo esta preocupación.

“Cuando dejo un proyecto televisivo, me dedico a la casa, hago mis actividades de mamá. Y bueno con un buen equipo a mi lado, todo lo he podido hacer organizadamente junto con mi esposo, hacemos buen equipo.

“Mis hijas Marisol con 9 años y Luciana de seis añitos que los acaba de cumplir el jueves 8. De hecho, los fines de semana viene mi mamá y me apoya con el cuidado de las niñas”.

De Poncho sostiene Marisol: “Me cae muy bien, lo conozco desde hace varios años. Trae buena vibra, mucha dinámica y ojalá terminemos así con mucho ánimo.

“Me da mucha risa su personalidad, es auténtico, no tiene filtros, actúa tal cual es; y eso está padre que cada quien tenga una personalidad auténtica y que no caigamos haciendo un personaje que no están solos y eso va a hacer lo divertido”.

Marisol González ya fuera de lo que es Deportes, considera que “hago pura televisión para entretener, para que la gente disfrute nuestro trabajo y que todos los integrantes de las familias nos sintonicen ahora que estrenemos Vence a las estrellas, con 60 transmisiones”, informa la conductora tapatía.

Poseedora de un cuerpo esbelto Marisol manifiesta que “mi esposo y yo hacemos ejercicio y eso le fomentamos a nuestras niñas para que tengan disciplina en el cuidado de su cuerpo, ya sea por salud y para sacar el stress de nuestras actividades diarias”, finaliza.