Maya Zapata vuelve al teatro con el clásico Éxtasis puro, la cual aborda la venganza

Después de cinco años de no participar en una obra, Maya Zapata vuelve al teatro para protagonizar “Éxtasis puro”, una adaptación moderna del mito griego de “Clitemnestra”, escrita por Ximena Escalante.

En entrevista con El Sol de México, la actriz reconoció que su regreso ha sido un viaje de “amor odio”, pues pese a estar consciente de la necesidad de contar historias en vivo, su relación con las puestas en escena, en general no es muy romántica.

“No lo soporto, no tolero la repetición, y sin embargo voy. Todos los días que uno ensaya, luego estrenas y todo el tiempo que continúas sobre la tabla haciendo tu trabajo; pero es una exploración necesaria para los artistas y los contadores de historias”, declaró.

“Más allá de romantizar, porque a mí no me interesa romantizar ni el teatro, ni las narrativas, ni ser actor, nuestra industria es profundamente violenta, esta no fue la excepción, pero nos revela verdades que son necesarias para continuar construyendo un mundo mejor”, agregó.

Esta obra presenta a una “Clitemnestra” (Zapata) en proceso de construir su venganza, tras el asesinato de su hija. Esto lo hace con la ayuda de los Demonios, que son evocaciones de sus ancestros, quienes la guían para asesinar a su marido y a su amante.

La ganadora del Ariel en 2002, por la cinta “De la calle”, opinó que pese al drama que conlleva, este texto logra que el espectador se ría de la fatalidad y las decisiones que toman las personas, además de mostrar una trama sin culpables.

Asimismo, subrayó que el motivo por el cual los mitos griegos siguen vigentes en nuestra época, es porque desde ese entonces se resaltaba el orden jerárquico entre los roles de género, y la forma en que se establecía el poder.

“La razón principal por la que revisitamos los clásicos, en este caso los griegos, es porque a pesar de los dos mil años que han pasado entre su civilización y la nuestra, seguimos enfrentándonos a los mismos problemas”.

En esta obra, donde comparte créditos con Alejandro Morales, Astrid Romo, Itzhel Razo, Quetzalli Cortés, Rodrigo Virago y Samantha Coronel, es dirigida por Benjamín Cann, quien se enfocó en comprender la experiencia femenina que se plasma en este texto.

Así lo asegura la actriz, quien pese a haber percibido como complejo el trabajar bajo la dirección de un varón en un texto como éste, se pudo acoplar con la visión de su compañero.

“A los directores hombres se les dificulta entender las motivaciones femeninas por una simple razón, y es que no son mujeres. Sin embargo, agradezco mucho la capacidad de análisis, y la apertura e inmersión a experiencias ajenas, y la posibilidad de entendernos”, apuntó.

“Éxtasis puro” se presenta los viernes a las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas, en el Foro Lucerna. Permanecerá en cartelera hasta el próximo 3 de marzo.