Monarca: En su segunda temporada llega con más intrigas y drama

Monarca 2, la nueva entrega de la coproducción entre Lemon Studios, fundado por los hermanos Billy y Fernando Rovzar, y Ventanarosa, la productora creada por Salma Hayek, llegará a las pantallas de Netflix este 1 de enero, pero para ello debió trascender la pandemia. Sobre este proceso, los nuevos personajes y el reto de competir a nivel internacional, platicaron los Rovzar.

¿Cómo fueron las grabaciones, justamente durante la pandemia?

F. “Al principio fue muy caótico porque no había mucha información, ahora sí que no nos avisaron de la ola. Pasó en marzo y ya estábamos grabando, nos faltaban un par de semanas y luego de unos protocolos que hicimos en Lemon, para los cuales nos asesoramos con epidemiólogos, logramos presentarle a Netflix un camino para volver a filmar; regresamos con muchas medidas e hicimos casi una burbuja hermética, nos metimos todos a un hotel durante un mes y esto literalmente nos protegió al 100% y nadie se contagió, lo cual fue muy bueno. Terminamos tiempo después del que hubiéramos querido, pero la ventaja es que vamos a tener esta fecha maravillosa, la más peleada por todas las plataformas”.

¿Cómo ayudó esta concentración?

F. “Encontramos a un equipo concentrado y agradecido, sintiendo que ya no iban a filmar el resto del año, sabiendo que más de 30 mil familias que trabajan del cine y la televisión mexicana se estaban quedando sin trabajo, y de pronto regresa Monarca. Todos estaban atentos porque si esta producción hubiera tenido contagios, quién sabe para cuando hubieran arrancado las demás, hubo una colaboración increíble dentro de la industria porque checábamos el protocolo y platicábamos con compañeros de otras productoras, se volvió una escuela y algo realmente colectivo y de industria. También hubo una concentración increíble y rigor para terminar con calidad; íbamos a filmar cuatro semanas en México y vimos que podíamos mejorar la higiene y seguridad, y salimos a Querétaro y a San Miguel de Allende en busca del final de temporada”.

¿Qué locaciones eligieron aquí?

F. “Fuimos a la increíble Hacienda de Chichimequillas y a la Hacienda Galindo del Grand Fiesta Americana. Incluso hubo varias locaciones en las que íbamos a filmar en Jalisco y al final nos quedamos poco tiempo ahí y decidimos pasarlas a Querétaro, de hecho no sé por qué no filman más ahí, es un lugar increíble, accesible, amable, abierto y seguro”.

Foto: Cortesía | Netflix

¿Cómo fue la llegada de nuevos actores?

F. “Obviamente es difícil entrar a una segunda temporada, es como llegar a una escuela nueva cuando ya todos se conocen, pero por la trayectoria que tienen ambos –Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid– son cualquier otra cosa menos novatos. Cuando llegaron se sentía como que habían regresado a casa; Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides y Rosa María Bianchi les abrieron las puertas”.

¿Cómo lograron mantener el drama?

F. “Con la llegada de Fernanda al proyecto, automáticamente se abre un universo de posibilidades y nunca tuvimos que repetirnos porque no había chance. En la primera temporada son tres hermanos, uno en contra del otro por el poder, y en la segunda aparece este personaje que pone todo en jaque y viene a apuntar a toda la estructura Monarca, y estos tres enemigos tendrán que encontrar una alianza para combatir a la prima que viene por sus cabezas”.

A través de personajes como Ana María y ahora Sofía, se reivindica a la mujer como líder, ¿qué reacción vieron al respecto?

B. “Para mí fue bien bonito porque cuando mi hija vio la serie me mandó un mensaje agradeciéndome ese personaje tan naturalmente empoderado, que no se ve como una cosa rara, tratando de forzar algo, porque es lo más natural tener a una mujer que llega a una empresa y ver cómo lucha contra este mundo machista y corrupto, y cómo ella tiene que lograr todo sin traicionar sus propios ideales; siento que en mi trinchera conectó mucho con mi hija y espero que sea así con otras personas”.

F. “Sí, además de Irene, ahora tenemos a Fernanda como antagónico, pero es fuerte también y con motivaciones muy humanas, además de Rosa María Bianchi como la matriarca de la familia y Daniela Schmidt, quien interpreta a la primera candidata independiente a la presidencia de México, primera mujer. Todo se proyecta en Monarca porque tenemos un equipo muy balanceado, tanto al frente como detrás de cámaras, mi productora y nuestra socia Erica Sánchez es realmente la cabeza de la producción en el día a día, también Salma Hayek; creo que en el pequeño universo de Monarca estamos logrando algo que quisiéramos que fuera más parecido a México”.

Foto: Cortesía | Lemon Studios

¿Cómo ha sido esta alianza con Hayek?

F. “Pareciera que este es el único proyecto que tiene Salma, por cómo se involucra; me sorprende muchísimo que me hable y tenga comentarios de edición, de tomas, del vestuario, del guion, de la escena, realmente ella permite mucha creatividad y libertad, pero sabe exactamente dónde, cómo y cuándo aportar, es de una fortuna increíble contar con esa experiencia y me encanta que se haya metido igual que lo hizo en la primera y si hay tercera, continuaré agradecido porque hace la serie mejor”.

¿Cómo es competir a nivel internacional?

F. “Es algo muy padre porque si conoces las series de aquí, te puedes quedar en México, pero cuando te dicen ‘no, vas a 195 países’, y en un segundo picas un botón y apareces en todos esos lugares, empiezas a pensar con una mente global. Lo que Netflix ha hecho es quitarle a la gente el “asquito” de leer subtítulos, en México estamos muy acostumbrados, pero en Estados Unidos no les gustaba y ahorita lo hacen y no les importa, e igual ven una serie iraní, francesa, española o mexicana; eso te permite soñar y contar historias que no precisamente van a tocar nada más a tu país”.

¿Hay algo que les haya sorprendido de Monarca?

F. “En el Top 5 de los países donde más se vio está Nigeria y no lo entiendo, pero me llena de curiosidad saber por qué hubo tanta conexión, incluso Nigeria tiene una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo”.

En retrospectiva, ¿se imaginaban la evolución que ha tenido Lemon Studios?

F. “Desde chiquitos queríamos hacer contenidos y lo mejor que le puede pasar a tu contenido es que sea visto y apreciado por gente, y estamos viviendo los momentos más emocionantes de la historia de los contenidos, cuando las plataformas están haciendo esto. No quiero decir que era obvio, no, pero ha sido mucho trabajo, y ese trabajo ha tenido un propósito y ese propósito es lo que se está cumpliendo ahora”.

¿Qué ha sido lo más difícil de este camino?

F. “Cuando menos conocimiento teníamos de las políticas y fondos públicos porque no basta con saber hacer cine, sino que tienes que conocer el ecosistema en el que te estás metiendo, debes politizarte y entender cuál es la postura de tu gobierno acerca del cine, de la cultura y de los fondos, también entender la postura de otros gobiernos y saber cuáles sí o no quieren coproducir con México. Agregaría saber de leyes y derechos de autor porque es importante para que tus experiencias estén dentro de tu control y lo último, es que se debe tomar por lo menos una clase de contabilidad; son las trampas del arte lo que hace que la gente fracase prematuramente y no se vuelva a levantar”.

Del drama, la comedia, al suspenso, ¿qué es lo mejor de cada género?

B. “Lo mejor de la comedia es el rodaje porque la energía del género tiene que estar en el set y si tú no te diviertes es garantía de que la película no va a ser chistosa, diría que para cada género debe existir un poco de esa frecuencia en el set; cuando hicimos Km. 31 el director Rigoberto Castañeda reproducía música de suspenso entre escenas, y nos ponía tensos, creo que era lo ideal para una película de terror; como llevas la filmación detrás de cámaras tiene un impacto directo frente a la pantalla”.