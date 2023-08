Glamour y extravagancia en los premios MTV MIAW; ¿quiénes fueron los ganadores?

Este viernes se llevó a cabo la décima edición de los Premios MTV MIAW, que reconocen lo más destacado de las redes sociales y la música. Figuras como Kenia Os, Sofía Rivera, Bellakath, Bárbara López, Esteman,Yoss Bones, Madres Johnson y Mario Bautista se dieron cita en la alfombra verde para presumir sus mejores looks.

"Me invitaron, estoy feliz de venir y expresarnos y vestirnos. Lo que más me gusta es que puedes venir y vestirte cómo se te dé la gana, son unos premios donde puedes aprovechar para eso, y siempre es muy padre", contó Bárbara a este diario.

🤩 Bajo la conducción de @Guaynaa_ y @domeelipa, dio inicio la décima edición de los #MTVMIAW2023



📷 Belén Eligio pic.twitter.com/vMqEQhPJiX — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 5, 2023

Los elencos de los realitys "Acapulco Shore", "La venganza de los ex" y "Drag Race: México" también acudieron al evento. Uno de los outfits más aplaudidos fue el del cantante Esteman, quién portó un chaleco de peluche rosado, elaborado por manos mexicanas.

"Es una marca mexicana que se llama "No name". La conozco desde hace un tiempo, y ayer que fui, me enloquecí. Ya tenía mi outfit, y apenas vi está pieza supe que era para esta premiación. Con estos shorts que son un poco más masculinos, es un buen contraste", detalló en entrevista.

🤩💅🏻 #Chinguamiga es premiada como Comedy Boss, y agradece el cariño de los mexicanos en los #MTVMIAW2023



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/3HEMYgh6uL — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 5, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los primeros premios de la noche fueron para el tik toker Aaron Mercury, quién fue reconocido como Celebrity crush; y la también cantante Kim Loaiza, quién ganó en la categoría de Artista + Chingón. Sin embargo, los fans de Kenia Os no le permitieron dar el discurso de agradecimiento que mandó en video, pues tras anunciarse su nombre comenzaron a abuchearla.