¡No hagan corajes!, dice Federica Quijano tras ser operada

Federica Quijano integrante del grupo noventero Kabah, fue intervenida quirúrgicamente de emergencia dado algunas molestias relacionadas con úlceras.

La integrante de Kabah, transmitió desde la cama del hospital acompañada de una enfermera donde platicó a sus fans el motivo que la llevó a la intervención de emergencia.

“Este ya es el paso final. La verdad es que primero eran unas úlceras, pero después ¿qué creen? que no, que siempre no, eran las úlceras, pero aparte la vesícula”, mencionó en su primer mensaje.

La noticia corrió como pólvora entre sus seguidores quiénes se preguntaban qué le había ocurrido a la intérprete de La Calle de las Sirenas; fue la misma intérprete quien despejó la incógnita y reconoció que todo esto lo provocó los "corajes" y lo que pensó sólo eran úlceras, se convirtió en un proceso de extracción de vesícula.

"Ya me siento mejor. Ahí vamos, ahí vamos. No hagan corajes, no se los recomiendo. Cuídense mucho, cuiden su cuerpito, cuando les diga ‘para’ paren”, finalizó en sus historias de Instagram.

Instagram: Federicaquijano