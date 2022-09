“No por ser nieto de José Alfredo Jiménez tengo un futuro asegurado”: Luis Alfredo

“No quiero ser la copia de mi abuelo ni el clon, lo que quiero es llevar su música con mi propio estilo y abrirme paso”, dice Luis Alfredo Jiménez, quien por muchos es considerado la reencarnación del compositor guanajuatense, José Alfredo Jiménez, no solo por su notable parecido físico, sino también por la potencia de su voz.

El intérprete sorprendió recientemente a los queretanos en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, cuando Lila Downs lo invitó a interpretar junto a ella un tema de su abuelo, la canción Pa´ todo el año.

“Soy un artista que pica piedra, que escribe en las redes, que etiqueta. [De esta manera] yo había pedido una oportunidad para abrir el show [de Lila Downs] y me llevé la sorpresa cuando hace tres días me hablaron y me dijeron `¿qué te parece si en lugar de abrir cantas con ella una canción?´, quedé impactado”, contó en entrevista.

Y es que de acuerdo con el artista, aunque es descendiente del compositor de Si nos dejan y El Rey, no ha sido nada fácil para él abrirse paso en la industria musical.

“No por ser nieto de José Alfredo Jiménez tengo un futuro asegurado, ni económicamente, ni en la vida”, asintió.

De hecho, antes de decidirse por tomar el micrófono con una mano y con la otra su sombrero charro, él llevaba una vida normal como trabajador en una empresa, hasta que se cansó de la rutina y decidió apostarle a su pasión por la música.

“En el trabajo no era muy feliz andaba `godineando´ y la verdad es que estaba enojado (…) entonces con mi esposa hicimos una tarjetitas y una página de face” para promocionarse como cantante.

Sobre su proyecto, dice que busca hacer algo parecido a lo que hace Lila Downs, quien alterna canciones propias con temas de compositores como Martín Urieta, Tomás Méndez, Macedonio Alcalá, y del mismo José Alfredo Jiménez, a los que les pone su propio toque.

“Continuamos con el legado de las canciones de mi abuelo pero de a poco vamos metiendo canciones inéditas, ahorita tenemos un tema que se llama Mi Guanajuato que compuso un amigo, Juan Franco, y ha jalado muy bien”, asevera el artista y comparte que también se encuentra incursionando en el campo de la composición con una canción que hablará sobre su vida y de lo difícil que ha sido convertirse en artista, “esperamos darles la sorpresa para el próximo año, que es cuando vamos a estrenar esa canción”.

Finalmente, comparte que sigue buscando colaborar con otros artistas, aunque no todos han sido igual de accesibles que Lila Downs, quien se ha distinguido por apoyar a músicos y cantantes emergentes o poco conocidos.

“Lo intenté con Aida Cuevas y con su hijo Rodrigo, pero no ha habido la oportunidad… Yo espero que Rodrigo, cuando me vea con Lila, me de la oportunidad (risas). También estuve en pláticas con El Komander, Alfredo Ríos, que es fanático de José Alfredo Jiménez; de hecho me invitó a su show y ya tenemos planeada una colaboración. Me dijo `yo soy josealfredista´ y me cantó unas canciones que unas ni siquiera yo me sabía completas, la verdad”.

Además de ellos, afirma que ya se acercó a Carlos Cuevas con la misma propuesta, y espera hacerlo pronto con Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y Julión Álvarez.

“Qué más quisiera yo cantar con Alejandro Fernández, porque él viene del último gran intérprete de la música ranchera… o con Pepe Aguilar. Tengo el sueño también de cantar con Julión Álvarez, soy su fan, él cantó las canciones de mi abuelo en las Fiestas de Octubre vestido de charro, y es mi ídolo y yo sé que algún día voy a cantar con él… yo sigo picando piedra”.

Luis Alfredo Jiménez, participará en las fiestas patrias de Dolores Hidalgo, considerada la cuna de la Independencia y la tierra de El Rey de la música ranchera.

Para más información sobre el artista, ver en la página de Facebook:: @elnietodelrey.