Nortec escapa a la música de molde

La música electrónica ha alcanzado a géneros como el pop o el reguetón, pero todo suena igual, como si estuviese hecha con las mismas fórmulas de marketing y composición, asegura Pepe Mogt, integrante de Nortec Collective: Bostich + Fussible, en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

David Guetta, Bad Bunny o DJ Snake: los nombres no importan. Gran parte de la música pop que hoy se compone, dice el músico tijuanense, está hecha bajo moldes muy similares porque los consumidores tienen perfiles cada vez más idénticos: “Es como si a la gente ya no le gustara escuchar discos ni mucho menos canciones. Ahora vivimos en una industria musical más enfocada a los sencillos cortos y los fragmentos. Muchas personas ya no escuchan música, sino fragmentos de ésta, y eso lo podemos ver muy bien en el fenómeno en que se ha convertido TikTok, donde las canciones se vuelven éxitos en sólo 30 segundos”.

Algo saben los fundadores de Nortec acerca de innovación. Ellos fueron los primeros en mezclar la electrónica con la música banda y los ritmos norteños. Su propuesta fue un coctel indigesto para los más puristas y un verdadero banquete para los más atrevidos. Pocos imaginaban a las tornamesas y a los acordeones en el mismo escenario. Pero así fue. Nortec Collective muy pronto se convirtió en un referente de frescura y originalidad.

“La música electrónica siempre ha sido innovadora por naturaleza. Desde siempre ha habido propuestas interesantes en el género. Pero también es cierto que, cuando llegan las fórmulas, las recetas, todo se vuelve homogéneo. Algo así está pasando con la electrónica actual, la cual depende más de las fiestas VIP y los conciertos con lucecitas que de la propuesta musical como tal”, reflexiona Mogt.

Con poco más de 20 años de trayectoria y sencillos que dieron la vuelta al mundo —como Tijuana sound machine, el éxito que irrumpió en las discotecas, fiestas y festivales en 2008—, Nortec Collective ahora se prepara para ofrecer un concierto virtual en la cuarta edición del Festival Diversa, que se llevará a cabo este sábado 29 a partir de las 18:00 horas, a través del canal de YouTube de Fundación México Vivo, la organización civil a la que serán donadas parte de las ganancias.

El origen

A lo largo de su carrera, Nortec Collective se ha presentado en escenarios como el Festival Coachella (2003), el MUTEK (2008, 2009), el Vive Latino (2009, 2011, 2013, 2020) y el Festival Internacional Cervantino (2004, 2009). Un currículum bastante amplio para un grupo que comenzó en la cantina Dandy del Sur, en Tijuana, una de las ciudades con mayor diversidad cultural en México debido a su cercanía con la frontera estadounidense.

Los fundadores del colectivo fueron Pepe Mogt y Ramón Amezcua, dos DJ’s que dominaban la escena nocturna de Tijuana, siempre tan rebosante y ecléctica. Ambos estaban enfocados en la electrónica que se hacía en los noventa e incluso ya tocaban en raves de todo el país. Mogt, con su proyecto Fussible, encauzaba sus esfuerzos al acid house hasta que una noche, en una boda, imaginó lo interesante que podría resultar la mezcla entre lo que componía en su estudio y lo que sonaba en las fiestas populares de su ciudad. Así nació Nortec.

Su primer álbum, Mil records, lo regalaron. Creyeron que no mucha gente iba a entender su música. A sus primeras presentaciones acudieron sólo unas cuantas personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los más jóvenes conectaron rápidamente con su atípico sonido electrónico de tubas, acordeones y tamboras. Primero conquistaron todo México y luego llevaron sus sets a Estados Unidos y Europa. Nortec ya era un fenómeno mundial.

“Me sorprende que haya música que ya no proponga absolutamente nada. No veo mucha innovación en los sintetizadores, ni en la composición, ni en los ritmos o la tecnología. Cada vez escasea más la complejidad. Llegamos a un punto en que la música se volvió casi fashion, una música muy niñata, muy de fórmulas, sólo enfocada en la imagen de los artistas y en toda la parafernalia que lo rodea”, considera Mogt.

Esa monotonía que rodea a buena parte de la industria música, dice, podría acabar gracias a la pandemia, ya que muchos artistas —ellos incluidos— han encontrado en el aislamiento una oportunidad para repensar la música a nivel creativo.

“Estoy seguro que acabando todo habrá una explosión de creatividad”, asegura. “La música se ha desvirtuando mucho en los últimos años, pero esto es algo que ha pasado en todos los géneros, como en el rock, que ha atravesado por etapas poco creativas cuando la gente ya buscaba cosas distintas. Hemos llegado a este absurdo musical donde pagamos mucho dinero por fiestas o conciertos donde importa más lo VIP o las luces que lo que tocan los artistas”.