“Nunca avergonzaría intencionalmente a nadie”, Spears

Nuestra querida princesa del pop, Britney Spears, nuevamente ha desatado la polémica debido a sus publicaciones en Instagram. Esta vez la discusión surgió por un comentario en el que Britney asegura que los problemas de autoestima que tiene con su cuerpo se deben a que siempre estuvo rodeada de gente muy delgada, por ejemplo sus bailarinas, sintiendo una enorme presión por cumplir con esos estándares físicos en cuanto a su cuerpo.

El punto álgido llegó cuando Spears habló de las bailarinas de la también cantante Cristina Aguilera, "Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos, mis bailarinas, o sea si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña", se lee en la publicación.

El comentario de Britney no fue bien recibido por algunos internautas, quienes consideran que la princesa del pop habló de una manera superficial por insinuar que las bailarinas de Aguilera tenían sobrepeso.

Hasta ahora Cristina Aguilera no se ha pronunciado sobre este hecho. Pero la que sí habló de nuevo, para aclarar la situación fue Britney, reiterando nuevamente en su cuenta de Instagram, que nunca fue su intención insultar a nadie, sino hablar de un aspecto de su vida personal que la hacía sentir insegura.

“De ninguna manera estaba criticando el hermoso cuerpo de Christina. (...) Para ser honesta, no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es una proyección de las inseguridades con las que lidio todo el tiempo como resultado de cómo mis padres y los medios me han tratado... Nunca avergonzaría intencionalmente a nadie porque sé lo que se siente... Lucho con esto por lo que siento acerca de mí misma, no porque odie cómo se ve la gente... Siento que mi familia sabía que yo era insegura y la gente estaba tratando de alimentar intencionadamente esta inseguridad al no dejarme elegir entre las personas que estaban en el escenario conmigo. ¡¡¡Agradezco que todos sean comprensivos conmigo mientras descubro esta nueva vida que estoy viviendo!!!”, refirió la princesa del pop.