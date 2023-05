Alejandro Sanz abre su corazón en apoyo a quienes se sienten mal: "Si te sirve, yo me siento igual"

Alejandro Sanz se sinceró esta tarde y abrió su corazón ante las millones de personas que le siguen en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante escribió un emotivo mensaje en el que reveló sus verdaderos sentimientos y confesó estar "triste y cansado".

Sanz explicó que el hacer público el hecho de no sentirse bien en este momento lo hacía con el objetivo de demostrar que las personas también pasan por malos momentos y que no todo siempre es "un fuego artificial en una noche de verano".

Señaló que su mensaje tenía el propósito de ayudar a otros que se sientan igual para hacerles saber que hay alguien que los comprende y que no están solos.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Su publicación se viralizó hasta el punto de polarizar las reacciones entre aquellos que se preocuparon por el intérprete, hasta otros que comprendieron el punto del español, y agradecieron el enorme gesto de compartir algo tan privado para apoyar a gente que pueda estar pasando por una situación similar.