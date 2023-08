Cancelan a Yahritza y su Esencia por comentarios sobre México: me gusta más donde vivimos

Los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, famosos por su estilo regional mexicano, fueron duramente criticados en redes sociales por expresar en una entrevista que hay varias cosas de México que no les gustan, entre ellas la comida.

Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo son originarios de Yakima, ciudad ubicada en Washington, DC, y aunque son hijos de padres mexicanos, explicaron en una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México que prefieren la comida de EU.

"A mí la neta no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta de donde venimos, allá en Washington te dan un sabor que sí pica y sabe bueno" dijo Armando, el guitarrista de la banda.

Al contrario de su hermano mayor, Jairo quien apenas tiene 17 años y es el encargado de tocar el bajo, explicó que no le gusta la comida picante, por lo que también prefiere la comida norteamericana.

"Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, casi nada más como chicken, que no tenga chile, no me gusta nada de eso (...) también la soda aquí sabe diferente", dijo.

Del mismo modo, Yahritza indicó que aunque México le parece un país bonito, no le gusta despertar y escuchar el ruido de autos y patrullas.

😬 The #YahritzaySuEsencia siblings are under fire after comments they’ve made about #Mexico in different interviews. Take a listen and let us know what you think! 👂🏽🇲🇽#yahritza pic.twitter.com/v91SkTNJLI — doble take (@dobletakex) August 2, 2023

"Está perfecto que no les guste y no acepten ser mexicanos pero hagan musica country en inglés entonces a ver como les va" y "el punto no es que les debe gustar la comida o México, el punto es saber decir las cosas, para no ofender a un país", son algunos de los comentarios que recibieron los jóvenes.

La agrupación de corridos tumbados y sirreño urbano dio un salto en su carrera por su canción "Soy el único", que ya suma 41 millones de reproducciones en Youtube y que estuvo lista Billboard Global 200.

Del mismo modo, cobraron relevancia recientemente por "Frágil" una colaboración con Grupo Frontera.