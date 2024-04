¿Eminem se despide de los escenarios? Te contamos lo que sabemos

¡El fin de una era! Eminem anuncia “la muerte de Slim Shady”, ¿qué significa todo esto? ¿el rapero está anticipando su retiro de los escenarios? Aquí te contamos todo lo que sabemos de este nuevo proyecto:

Marshall Mathers –mejor conocido como ‘Eminem’–, acaba de sorprender a sus seguidores y a la propia industria musical con el anuncio de su 12vo álbum de estudio, “The Death of Slim Shady” (La Muerte de Slim Shady).

Para quienes están poco familiarizados con la trayectoria del rapero. Por mucho tiempo, Eminem ha utilizado un alter ego a la hora de crear su música. “Slim Shady” es este personaje que él creó y quien es el responsable de sus proyectos más controversiales.

Su primera aparición fue en 1997, y desde su introducción al público se ha especificado que el personaje tiene problemas de personalidad y que su objetivo es ser lo que sigue de ofensivo; siendo “Marshall Mathers” el nombre que el artista adopta cuando toca temas sumamente vulnerables.

Por el título, se puede suponer que Eminem se está despidiendo de este personaje que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Y algunos fans apuntan que este concepto lo pudo estar apuntando desde el 2020 con el lanzamiento de “Music to be murdered by” donde se le puede ver al rapero vestido como si fuera a asistir a una funeraria; o en todo caso, como si fuera el encargado de dar sepultura a algún cadaver.

Al momento no hay fecha de lanzamiento, más que el dato que será un proyecto que saldrá este verano. Algunas pistas nos señalan que el álbum puede contener una colaboración con 50 cent; sin embargo, no hay nada 100% confirmado.