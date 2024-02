¿El gemelo perdido de Bad Bunny?

Alexis Ventura es el nombre del joven dominicano que cuenta con ya casi 3 millones de seguidores en TikTok pues es idéntico a Bad Bunny.

Cuando sale a la calle es confundido e incluso le piden fotografías y su autógrafos y por supuesto no faltan los comentarios en sus videos de su cuenta de TikTok donde lo comparan con el conejo malo.

OMG! Paolita Suárez estalla en contra de Kimberly “La más preciosa” por ¡dejada!

Incluso hace algunos años en una entrevista platicó que desde que Bad Bunny se hizo reconocido mundialmente, todo le comentaban sobre su gran parecido pero todo explotó cuando abrió su cuenta de TikTok pues lo confundían.

“Se siente muy gratificante por el amor que me tienen las personas gracias a mi similitud con ‘El conejo malo’. Pero también tiene sus sacrificios y esfuerzo para imitar sus poses y estilo. Veo sus facciones y como se maneja, es difícil imitarlo porque Bad Bunny siempre cambia de look, es un artista muy polifacético. Para mí es un poquito difícil invertir en la ropa, cambiarme siempre, porque siempre tiene un look diferente, y no sé con qué va a salir”.

Alexis Ventura vive en Nueva York donde transeúntes y paparazzi suelen confundirlo con el intérprete de ‘Titi me preguntó’.

“Muchísimas veces me han confundido, las personas que me ven en la calle se me montan en el carro, se paran y se vuelve algo increíble, algo loquísimo. [Pero] Independientemente de todo, tengo mi trabajo y en mi ambiente laboral todo es muy cómodo, todo es más en plan Alexis; es en las calles, es más complicado porque las personas me caen encima y quiero tener más tranquilidad”, contó el doble de Bad Bunny en entrevista para ‘The 40 Man Show'.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo