Paolita Suárez estalla en contra de Kimberly “La más preciosa” por ¡dejada!

Tras el vídeo en vivo de la pelea marital entre la influencer Kimberly “La más preciosa” y su marido Óscar Barajas, la integrante de las autodenominadas “Las Perdidas”, las críticas y preocupaciones de sus seguidores no se han hecho esperar y una que no se quedó con las ganas de opinar fue su amiga Paola Suárez, quien arremetió no solo con la pareja, también sus “fans” se llevaron el regańo de está por “metiches”.

Todo comenzó cuando Kim tras una fiesta en Mérida le descubrió a su marido “la bolsita que hace feliz a su nariz” y lo exhibió a través de un en vivo en su cuenta, ante el hecho Óscar le recriminó que ella lo trataba como un “pen” y comenzó la pelea donde el hombre le sacó los peores trapos sucios y no solo de ella, también los padres de la influencer salieron a relucir.

Visiblemente enojado y fuera de sí, Óscar se volvía más violento conforme avanzaba el en vivo y para esos momentos los seguidores pedían a “la más preciosa” que huyera de ahí y llamará a su amiga Wendy Guevara, la Perdida mayor.

Fue tal el escándalo que hasta la policía intervino y Óscar acabó llevándose sus cosas y dormir en un parque según lo reveló horas después a través de sus cuentas.

Entre dimes y diretes quien no se quedó callada fue Paola Suárez quien pidió no hacer mucho caso a este pleito marital, pues no es la primera vez que la pareja se da con todo e incluso dejó entre ver qué Kimberly Irene sufría violencia, “pero qué quieren, ella siempre perdona a su chacal”, indicó indignada.

La otra Perdida le lanzó un consejo “no te expongas así y esas peleas no las exhibas si de todos modos lo vas a perdonar”.

Ante la pregunta de qué había pasado en la pelea, Paolita como se hace también llamar, visiblemente enojada contestó “¿Qué no lo vieron?, ¿Me vieron a mi ahí?, ¡no ¿Verdad?!, ¿entonces qué me preguntan?, de repente me llegan mil notificaciones de que me estaban etiquetando en el vídeo, también a mi comadre Wendy, pero pues yo no estuve ahí, no puedo hacer nada, que ella arregle sus problemas, no es la primera vez (...) yo he platicado con Óscar de ¡hola wey! pero hasta ahí, nunca más allá", aseguró.

El zafarrancho público causó tanto revuelo pues la pareja tiene muy poco tiempo de casados, acontecimiento que por cierto también se vio en medio de la polémica por lo ostentoso del evento, donde incluso Kimberly cobro a sus seguidores por estar presentes en la transmisión de su supuesto día más feliz, además de todo el hate, sus supuestos amigos le advertían que Óscar solo veía en ella su dinero,

Hasta el momento la influencer no ha declarado nada y en sus redes ha subido fotografías donde se ve muy feliz con su marido; Wendy Guevara también ha guardado silencio y prefirió no tomar partido por pleitos de pareja.

