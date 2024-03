Estrellas comparten historias de abuso sexual que vivieron en documental

Estrellas de los programas infantiles de Nickelodeon hablan públicamente sobre los abusos que vivieron durante su trabajo con el canal de televisión, específicamente en los programas producidos por Dan Schneider.

"Silencio en el Set: El lado oscuro de la televisión para niños" (originalmente 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV') es el nombre del documental desarrollado por las directoras Mary Robertson y Emma Schwartz, y cuyos fragmentos se encuentran en el canal de YouTube Investigation Discovery y en la plataforma de Max en Estados Unidos.

Con tan solo dos días de haberse estrenado los cuatro episodios que conforman la mini serie documental, su contenido ha dado mucho de qué hablar. Principalmente porque uno de los testimonios más fuertes que se recupera es el de Drake Bell, protagonista de la serie "Drake & Josh", quien por primera vez habló públicamente del abuso sexual que ejerció Brian Peck, su antiguo representante y entrenador de diálogo.

En viva voz, el cantante comparte su historia de abuso y el proceso de denuncia que experimentó cuando era menor de edad. "Cuando testifiqué me percaté que en su lado de la sala habían al menos 40 personas, mientras de mi lado solo estaba mi mamá y mi hermano", expresa Drake Bell dentro de un episodio del documental.

Pese a que la denuncia de Bell procedió y Brian Peck fue arrestado en el 2003 y procesado por abuso de menores un año después, el sentenciado continuó trabajando para Hollywood con un perfil mucho más bajo, inclusive recién haber sido liberado de prisión, Disney Channel lo había contratado para aparecer en el programa "Zack y Cody: Gemelos en acción", aunque su contrato fue revocado luego de que la compañía se enterara de la naturaleza de sus cargos.

El testimonio de Bell se encuentra sustentado por su compañera de set, Alexa Nikolas quien formaba parte de la serie "Zoey 101" y quien desde hace algunos años ha hablado públicamente sobre el ambiente tóxico y de acoso de vivió durante su participación dentro de la serie y por parte del productor, Dan Schneider. Además de estos dos actores prominentes de Nickelodeon, Jenette McCurdy -conocida por su papel de Sam en "iCarly"- también había señalado al productor (descrito dentro de su libro "Me alegro de que mi madre haya muerto" como 'El Creador') por promover ambientes tóxicos y situaciones inapropiadas.

En respuesta a los testimonios de actores como Bell y Nikolas, Dan Schneider ha salido a 'defenderse' y reiterar la integridad de su trabajo. El realizador de programas como "The Amanda Show", "All That", "iCarly", "Victorious", "Zoey 101" y "Sam&Cat" alegó a Variety, a través de sus representantes legales, que todos los aspectos de sus programas fueron exhaustivametne revisados y aprobados por los ejecutivos de la cadena de televisión, y que cualquier contenido inapropiado habría sido eliminado.