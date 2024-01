Edgar Oceransky demanda a Anhelé Sánchez

Edgar Oceransky demanda por daño moral a Anhelé Sánchez, quien en 2022 señaló al cantante por violencia de género y grooming.

Además del pago de 4 millones de pesos por daños morales, el trovador busca que Anhelé se retracte públicamente y ofrezca una disculpa por haber “dañado sus sentimientos”.

En un video difundido a través de la cuenta de X del colectivo Acciones X la Dignidad, @MXDignidad, Anhelé Sánchez emitió un comunicado exponiendo su caso y expresando su sentir en el caso que el juez emita su veredicto en favor de Oceransky.

“Para mí, ser declarada culpable en este proceso implicaría, en primer lugar, un declive emocional gravísimo. Me estarían pidiendo…obligando a decir una mentira, ya que tendría que retractar lo que yo dije, y como ya lo he repetido en más ocasiones de las que puedo recordar, yo fui abusada por Edgar Oceransky”, expresó Anhelé en el video difundido por el colectivo.

Hace dos años, Anhelé compartió a través de redes sociales una serie de fragmentos de YouTube y audios donde se escucha a Edgar Oceransky bromear sobre su preferencia por mujeres que “tengan cara de Ministerio Público”. De acuerdo con la denunciante, los fragmentos eran una ejemplificación del tipo de discurso que el trovador replicaba fuera del escenario y que resonaban con ella porque convivió de cerca con él y su círculo de amigos.

Según su declaración del 2022 y la que reitera en el video difundido por el colectivo, Oceransky le hizo grooming (se le denomina así a las conductas y acciones emprendidas por adultos con la finalidad de ganarse la amistad con un menor de edad, su confianza y abusar sexualmente de ellos) desde los 16 años y a los 19 años abusó sexualmente de ella.

Ante esta denuncia, el cantante ha optado por declarar que son acusaciones realizadas con “intenciones políticas” y con el objetivo de “desprestigiar su nombre”, tal como lo comentó el año pasado para DIARIO DE QUERÉTARO.

Cuando los señalamientos salieron a la luz, diversos recintos dieron a conocer la cancelación de los espectáculos que tenían programados del trovador, incluyendo un show en el Auditorio Nacional donde Oceransky tenía planeado celebrar 20 años de su carrera artística.

Nuestra ciudad no se quedó atrás, ya que Luis Bernardo Nava, presidente del Municipio de Querétaro, suspendió el apoyo económico que se otorgaba para la realización del “Trovafest”, iniciativa que había nacido en 2014 y que se había celebrado sin falta en Querétaro desde su primera edición, hasta que se esclarecieran los hechos.

Para el cantante la decisión de Nava Guerrero fue premeditada y careció de una investigación. “Como no hubo ninguna indagación [por parte del Municipio de Querétaro], se tomaron decisiones arbitrarias y a mí no me gusta tratar con personas arbitrarias, porque hay personas que un día se levantan y deciden soltar un tuit para que la gente le aplauda, y yo no puedo trabajar con gente que no investigue antes de tomar una decisión”, fue lo que señaló Oceransky para el DIARIO DE QUERÉTARO en una entrevista realizada en octubre del 2023.

En noviembre de 2023 se realizó la primera edición del Trovafest en el estado de Tlaxcala. Fue la primera edición fuera de nuestro municipio y en la que se cobró un acceso. Además de la participación de Oceransky, se presentaron Yayo González (Paté de Fuá), Armando Palomas, Nahuel Pennisi, Santiago Cruz, Pedro Guerra, entre otros.

Se espera que en los próximos días se de a conocer el veredicto del juez ante la demanda de Edgar Oceransky en contra de Anhelé Sánchez.