Pleitazo entre madre e hija por la herencia del "Príncipe de la Canción", José José

Lamentable es el pleito entre madre e hija y lo peor por dinero, y a pesar que Anel Noreña se ha jactado desde hace muchos años de ser cristiana y no guardar ningún tipo de rencor, tras ser nombrada heredera universal de la fortuna de su ex esposo, el cantante José José, parece que eso se le olvidó y en entrevista reveló por qué razón no le permite utilizar el nombre del fallecido artista a su primogénita.

Anel Noreña quien fuera la segunda esposa del cantante de "El triste" y madre de sus dos hijos mayores Marysol y José Joel Sosa, para sorpresa de propios y extraños fue nombrada como heredera universal de la herencia de José Romulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete, pues éste estuvo casado hasta su muerte con Sara Salazar, con quien procreó a Sarita y con quien al parecer era el gran amor de su vida.

A raíz de la lectura del testamento, los pleitos familiares no se hicieron esperar pero el que realmente ha trascendido es el que madre e hija han protagonizado y todo por los derechos del nombre de José José. “Hace dos años dijiste que tu familia eran tu esposo y tus hijos (refiriéndose a Marysol) y yo pasé a ser un familiar, y desde entonces no he sabido nada de ti”, mencionó la actriz en entrevista para el programa de Televisa "Hoy".

En la emisión matutina Anel de 78 años reveló el motivo del distanciamiento, mencionando que su primogénita, se portó bastante agresiva y el ambiente se tensó aún más cuando el esposo de Marysol se metió y quiso golpearla. "Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y puso ‘renuncio a mi herencia’, y me lo aventó, y le dice al marido - vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar-. Es una tontería pero así fue, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció y entonces se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete, se me vino encima”.

Marysol Sosa ha estado promocionando un show con el que quiere recordar la memoria de su padre que cumplirá 4 años de su aniversario luctuoso en septiembre, pero como no ha pedido el permiso a su madre para utilizar el nombre de José José, Noreña ya le puso un alto y le mandó decir: "Marysol anda diciendo ¡ay que mi mamá no me deja porque …, no, no, no!, como hija, adelante mamacita como siempre lo has hecho, pero ya como mercancía, como tu título de show, no señorita, tiene que pasar por mi aprobación, nada más".

Ante esto Marysol contestó con un comunicado de prensa emitido esta mañana, donde menciona que ella no es violenta y su marido tampoco,

"Me parece muy lamentable que se victimice de esta manera, conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia, que vienen de tiempo atrás, e incluso desde antes de casarme. Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia", se puede leer en la primera parte del comunicado.

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras".

Marysol cierra el escrito mencionando el porque renunció a la herencia. "Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá . Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, “José José”.