Otoño a todo volumen, no te pierdas los conciertos de octubre

Llegó el momento de guardar las banderas tricolor y sacar las velas con esencia de canela, calabaza y vainilla. El otoño es la temporada del año en donde la luna parece más brillante, las hojas de los árboles cambian de color, las noches se vuelven más largas y la temperatura cada vez más baja.

La nostalgia parece ser una de las emociones que más predominan durante esta temporada, por lo que se pronostica que los conciertos de este mes abrirán el baúl de los recuerdos para revivir sentimientos, mientras que algunos llegan por primera vez a conquistar nuestros escenarios.

Ya sea el regreso a los escenarios mexicanos de Black Eyed Peas o del elenco del show 2000s X Siempre, una velada de la mano de Pandora & Flans, o la llegada de Natanael Cano, octubre tiene todo para convertirse en un mes lleno de música.

05 de octubre

El legendario grupo de hip-hop/dance Black Eyed Peas regresa a México con una gira que recorre diferentes ciudades del país, entre ellas Querétaro. Pese a que inicialmente, el grupo integrado por Will.I.Am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul, tenía planeado visitar cerca de 10 ciudades, actualmente solo llegarán a cinco.

La gira Elevation World Tour arrancó formalmente el 30 de septiembre en Torreón, Coahuila. Querétaro será la tercera fecha de la gira y nos deleitarán con un repertorio que integra sus más grandes éxitos musicales como I Gotta Feeling, Pump It y Let’s Get It Started.

La cita es este jueves 05 de octubre en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 21:00 horas. Todavía se encuentran los boletos a la venta en la plataforma de eticket y sus precios van desde los mil 850 pesos hasta los 4 mil 165 pesos, sin cargos por servicio.

06 de octubre

Kika Edgar y Ricardo Caballero serán unos “novios” este viernes en el escenario del Teatro Metropolitano. Esta gira nació de la colaboración con el mismo nombre que se realizó para el disco Solo Boleros vol. II. de Edgar.

A través del repertorio, los cantantes reconstruyen la historia de una relación, desde los momentos más dulces hasta los más intensos y trágicos. El show es una oda por sí misma al amor y promete ser una velada exquisita para el espectador.

Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de eticket. Los precios van desde los 635 pesos hasta los mil 850 pesos, sin cargos por servicio. La cita es el 06 de octubre en el Teatro Metropolitano a las 21:00 horas.

07 de octubre

El festival más esperado en la región Bajío finalmente llega a Querétaro. Evanescence, Capital Cities, Morat, Sebastián Yatra, Allison, Siddharta, Gera MX y Lasso son algunos de los talentos que integran el lineup.

La cuarta edición del Pulso GNP abrirá sus puertas desde las 13:00 horas, y en sus redes sociales dan a conocer todas las alternativas de transporte que el evento ofrece para el público.

Las últimas entradas están a la venta en eticket y se encuentran en mil 335 pesos por persona y sin cargos por servicio. A través de la cuenta de Instagram (@pulsognp) se darán a conocer las últimas novedades del evento y datos a considerar.

13 de octubre

José Martín Cuevas Cobos, conocido artísticamente como Pedro Fernández, pisará nuestra ciudad el viernes 13 de octubre con su gira Te Doy La Vida.

El Aventurero de América presenta un espectáculo que integra sus más grandes éxitos y temas inéditos de su próximo disco, el cual será lanzado tentativamente antes de que finalice el año.

Los boletos están disponibles en el sitio de superboletos y van desde los 748 hasta los 2 mil 70 pesos, sin cargos por servicio; y 460 pesos (en el caso de los palcos para discapacitados). El concierto es en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 21:00 horas.

14 de octubre

El anticipado concierto de Pandora & Flans finalmente llegará a nuestra ciudad el próximo 14 de octubre. El show promete ser una experiencia inigualable para todos los fanáticos del pop de los 90s.

Los dos grupos más icónicos dentro del pop en español, han unido sus talentos para crear el Inesperado Tour, gira que promete ser una celebración con sus seguidores por el apoyo incondicional que les han dado desde hace más de dos décadas.

Ilse María, Mimí, Fernanda Meade e Isabel y Mayte Lascuiran comparten el escenario para interpretar los éxitos musicales No Controles, Como una mariposa, Las Mil y Una Noches, Cómo te va mi amor, Bazar y No puedo dejar de pensar en ti.

El reencuentro con el público queretano será en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 21:00 horas. Las entradas se encuentran a la venta en boletea.com.mx y los precios van desde los 800 pesos hasta los 3 mil 660 pesos, ya con cargos por servicio.

19 de octubre

Tras un cambio de recinto debido a la demanda, el show de Natanael Cano finalmente se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Querétaro el 19 de octubre a las 21:00 horas.

Tumbados Tour es la gira del cantante de regional mexicano y que a través de sus canciones se ha ido posicionando dentro de la industria musical. Soy El Diablo, El Drip, Mi Nuevo Yo y El F son algunas de las canciones que integran el repertorio del show.

Esta gira trae al público los temas de su más reciente disco, Nata Montana. Las entradas se encuentran a la venta en funticket.mx, los precios van desde los 312 pesos hasta los 2 mil 890 pesos, sin cargos por servicio.

24 de octubre

Encarnita García de Jesús, conocida artísticamente como Kany García, visitará el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez como parte de su gira México Tour 2023.

La cantautora puertorriqueña recientemente lanzó un sencillo con Carín León llamado Te Lo Agradezco. Dentro de su repertorio promete integrar temas que son de los favoritos de sus seguidores, al igual que los que forman parte de esta nueva etapa musical de la cantante.

Las entradas se encuentran disponibles en superboletos, los precios van desde los 805 pesos hasta los 2 mil 70, sin cargos por servicio. El evento será el 24 de octubre a las 21:00 horas.

26 de octubre

El Hípico de Juriquilla será el recinto que recibirá el tour La Cu4rta Hoja de Pablo Alborán casi a finales del mes. El cantautor y músico español visitará nuestra ciudad para llorarle a Saturno y los hijos que nunca tuvimos.

Con un repertorio que integra principalmente canciones de su álbum musical, La cuarta hoja, el español trae una velada llena de música y curitas para los corazones rotos.

El show será el 26 de octubre a las 20:30 horas. Los boletos se encuentran a la venta en eticket y sus precios van desde los 810 pesos, hasta los 3mil 240 pesos, sin cargos por servicio.

28 de octubre

La fiebre de las novelas infantiles hará una parada en Querétaro con los talentos que marcaron la generación del inicio del milenio. Daniela Aedo, Roberto Marín, Grisel Margarita, Roberto Carlo, Nashla, Violeta Isfel, Martín Ricca, Daniela Luján, Brissia, Naidelyn Navarrete, Fabián Chávez y Yurem son algunos de los artistas que se reencontrarán con sus fans queretanos.

Hace unos días, integrantes del elenco compartieron una tarde llena de emociones con algunos afortunados seguidores queretanos que tuvieron la oportunidad de conocerlos y platicar con ellos. Al escenario traen los temas más icónicos de las novelas infantiles como El Diario de Daniela, Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, Misión SOS, Atrévete a Soñar y Alegrijes y rebujos.

Los boletos están a la venta en eticket y sus precios van desde los 460 pesos hasta los 2 mil 80, sin cargos por servicio. La cita es en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 20:30 horas del sábado 28 de octubre.

29 de octubre

El cantautor estadounidense de origen puertorriqueño traerá su gira Viviendo a finales del mes. Marc Anthony, sumamente aclamado por su versatilidad en la interpretación de canciones que van desde la salsa, hasta el bolero, balada y el pop, es uno de los cantantes latinos más aclamados del mundo.

Su popularidad se ha visto reflejada con los éxitos Vivir mi vida, Flor pálida, La fórmula, Tu amor me hace bien y De vuelta pa’ la vuelta.

La cita con Querétaro es el 29 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico de Querétaro. Los precios se encuentran a la venta en eticket y van desde los mil 735 pesos hasta los 5 mil 780 pesos, sin cargos por servicio.