Premios Oscar 2024: las cinco canciones nominadas que se escucharán en la gala

Billie Eilish y Finneas, Ryan Gosling y Mark Ronson, Becky G, Jon Baptiste y Scott George serán los artistas que interpretarán las cinco canciones nominadas a los Premios Oscar, cuya 96° edición se celebrará el domingo 10 de marzo.

Los tres primeros cantarán temas pertenecientes al soundtrack de “Barbie”: "What Was I Made For?", de la también intérprete de “Bad guy” (quien se llevó el Grammy por esta misma composición), y "I`m Just Ken", de Mark Ronson y el protagonista de la cinta Ryan Gosling.

Cabe mencionar que estas nominaciones se suman a las otras seis que recabó la película dirigida por Greta Gerwig, donde se incluyen Mejor Película, y Mejor Actor (Ryan Gosling) y Actriz de Reparto (America Ferrera). La película está disponible en la plataforma Max.

Por su parte, la seis veces ganadora del Grammy Latino, Becky G, presentará "The Fire Inside", perteneciente a la película "Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia", ópera prima de Eva Longoria, que cuenta la historia del creador del sabor extra picante de los Cheetos. La cinta forma parte del catálogo de Star+.

Por parte del documental “American Symphony”, dirigido por Matthew Heineman, el cantante Jon Baptiste participará con "It Never Went Away".

Este largometraje sigue el proceso del artista para la creación de una sinfonía mientras su esposa, la escritora Suleika Jaouad, lucha contra la leucemia y se puede ver en la plataforma Netflix.

El músico de origen indígena Scott George interpretará “Wahzhazhe (A Song For My People)”, de la banda sonora de la cinta de Martin Scorsese, “Los asesinos de la luna”. El artista pertenece a la nación Osage, el pueblo cuya tragedia inspiró el guion de la película.