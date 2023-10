“Querétaro es una ciudad que amo”: Víctor Manuel

Solo ha pasado un año desde la última vez que el cantautor español Víctor Manuel visitó nuestro estado para formar parte del festival TrovAbierta, ahora regresará para celebrar 75 años de vida en canciones.

En este tour de aniversario, el artista hace un recorrido por gran parte de su repertorio, pero confiesa que el público no solo escuchará lo más conocido, sino también otras canciones que el mismo llama entre risas “desgraciadas” ya que considera que debieron tener mejor suerte.

Junto a su esposa Ana Belén, actriz y cantante española, Víctor Manuel es considerado uno de los artistas más representativos de la transición española, periodo en el que España dejó atrás el régimen de Francisco Franco para restaurar la democracia a través de una constitución. Por esto, sus canciones se adentran en el género de protesta, ya que abordan importantes temáticas sobre la vida rural, el amor y la justicia, y son consideradas poemas musicalizados.

En entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO, el cantautor nos habla de la historia de estos temas; de cómo percibe su carrera, el mundo y la música ahora a sus 76 años, y de su regreso al estado este 17 de octubre.

Cuéntanos más acerca de alguno de estos temas no tan conocidos, sobre todo para la nueva generación de melómanos.

–Hay una canción que no es de las mejores, pero que es una canción que me procuró unos disgustos tremendos. Se titula No quiero ser militar, aquí en España nunca se editó, se editó en México en el año de 1973 y es un tema que vale para todos los lugares, dice: “No quiero ser militar si debo poner cadenas al hombre que pide pan…”

Además de hablar de amor, de los tiempos convulsos en épocas del franquismo, ¿qué puedes decirnos de otros temas como Solo pienso en ti, en la que abordaste la discapacidad en un momento en el que casi nadie hablaba de ello?

-Cuando yo escribí esa canción, por allá de 1978, no se hablaba de la discapacidad como se habla ahora, era algo que ocurría solo dentro de las casas, nunca en el exterior. Y de hecho esa canción es la que más alegrías me ha dado, en el sentido de que era útil cuando se escribió y sigue siendo útil hoy en día, porque aunque hemos avanzado muchísimo, aún queda camino por recorrer. Los grandes héroes de esta historia son las familias de discapacitados y las asociaciones que han peleado como gato panza arriba para defenderlos y darles visibilidad. Y así como en esta canción, me he ocupado también de otras cosas de las que nadie se ocupaba, pero no porque las busque, vienen a mí.

Las canciones a veces te asaltan y de alguna manera tú eres como el muñeco del ventrílocuo, dice cosas por otros. Esa historia de los discapacitados la leí en un periódico en el que había una imagen que me dio pie para escribir: “Juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede haber nadie tan feliz”. Es la historia de Mari Luz y Antonio, que existen en la realidad y siguen residiendo en la misma casa en la que vivían en 1978.

Eso quiere decir que tienes los oídos y los ojos bien abiertos a la realidad, te inspiras de absolutamente todo lo que te rodea…

Me interesa mucho lo que pasa alrededor, por eso el título de la gira viene al pelo, “La vida en canciones”. Yo no solo cuento mi vida, sino también la de mucha gente anónima que se siente reflejada en las historias que yo canto; siempre he trabajado así, al borde de la calle, al borde de la vida, viendo las cosas que pasan y tratando de contarlas con mi propia visión de las cosas.

¿Qué te interesa hoy como para llevarlo a una canción?

–Ahora mismo hay tantas cosas a diario, solo con asomarte a un informativo, a un periódico, hay tantas cosas. Veo ahora el desgarro de estos últimos bombardeos en la Franja de Gaza… pero eso no se puede meter en una canción, es muy difícil, puedes meter la periferia de esas cosas o contar la peripecia de un personaje que está dentro de esa vorágine, pero hay cosas que te desbordan y que no puedes meter en una canción, entonces tienes que ir a lo pequeño, a lo concreto, a lo individual…

¿Ahora mismo estás escribiendo algo nuevo?

-Estoy escribiendo algo que aún no sé si va a ser un libro o qué va a ser, se titula Autobiografía de mi padre, y también tengo un montón de canciones ya escritas y lo que quiero hacer cuando acabe con la gira en diciembre, es encerrarme en el estudio y grabar un disco nuevo. Yo soy cantante porque escribo canciones, es decir, si no escribiese más seguramente ya no estaría cantando. Pero mientras tenga cuerda para escribir canciones y ganas de hacerlo, seguiré cantando.

Es decir que no te retirarás pronto…

-Es algo que me preguntan desde hace muchos años, porque bueno ahora la vida se ha alargado muchísimo para todo el mundo. Yo recuerdo que mi abuelo se murió mucho más joven que yo y era ya un señor muy mayor, muy anciano. Ahora, la vida afortunadamente se alarga para todo y físicamente me encuentro muy bien. Decir que estoy mejor que cuando tenía 20 años es una tontería porque no puede ser cierto, pero sí me encuentro físicamente muy bien, con muchas ganas de cantar, disfruto esas dos horas y media que estoy en el escenario cada día, las disfruto muchísimo. Nunca ha sido un sufrimiento para mí hacerlo. Tengo amigos que tienen pánico escénico, que se ponen enfermísimos de solo pensar que tienen que salir a cantar y vomitan antes de subir al escenario, a mí no me ha pasado nunca eso. Para mí el escenario es como el diván del psiquiatra, todo eso me lo ahorro yo cantando, porque es un momento de felicidad, de magia y de comunicación con la gente.

¿Qué nos puedes decir de Querétaro, de los recuerdos que tienes acá con tu público?

-He estado ya un montón de veces en Querétaro, con Ana Belén muchas veces, también con Serrat, Miguel Ríos… me gusta mucho volver a Querétaro siempre, es una ciudad que amo, donde me siento muy a gusto, donde camino continuamente por la calle, me voy a los mercaditos… hago una vida muy doméstica y muy apetecible. Tengo muchas ganas de volver.

Con su gira La vida en canciones, el escenario lo cura todo, Víctor Manuel llegará a Querétaro el martes 17 de octubre.

Se presentará a las 21:00 horas en el Teatro Metropolitano; los boletos están disponibles en Ticketnow, con precios que varían entre los mil pesos y los mil 500.