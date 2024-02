Raúl Briones debuta en la producción de cine con “Un mundo mejor”

Basta con que Raúl Briones crea en una historia para que no sólo acepte actuar, sino que hasta su propio sueldo está dispuesto a arriesgar con tal de concretar algún largometraje. Así sucedió con la cinta Un mundo mejor, en la que debutó como productor.

Cultura ”Iluminados”, un documental que retrata el encuentro de un artista invidente y una adivina

“Yo entré en un esquema de inversión porque el presupuesto era muy poco para filmar la película y no podía pagar lo que yo necesitaba; bajé mis tabuladores lo máximo que pude, pero aún así no me llegaban al precio, por eso me metí como inversionista en la cinta”, afirmó Briones en entrevista con El Sol de México.

“Me encantaría volver a producir, a dar nuevamente mi trabajo, mi tiempo, experiencia, sueldo para contar historias sobre todo del interior de la República”, agregó.

El filme conectó mucho con Briones, ya que fue rodado en 2021, luego de que los mismos actores habían experimentado el encierro por algunos meses. Y, curiosamente, la historia de esta cinta trata sobre un encierro.

Briones da vida a “Víctor”, un hombre que, tras sufrir un secuestro en México, decide mudarse a Estados Unidos; debido al trauma que le generó este hecho, opta por vivir una vida de auto encierro, mismo que lo lleva a enfrascarse en una monotonía, pero todo eso cambia cuando conoce a “Santiago”, su entrometido y pequeño vecino.

“Creo que el tema de la salud mental es muy importante a explorar y no desde el punto de vista peyorativo ni prejuicioso, sino que realmente necesitamos atender nuestra mente y nuestras emociones para estar mejor. Esta película sugiere un intento de hablar sobre la salud mental en los hombres y las secuelas que deja la violencia que hemos vivido durante los últimos años, sobre todo en el norte del país“, aseguró el actor.

Como actor, entre los estrenos que tiene en puerta están la cinta que realizó con Manolo Caro, “Fiesta en la madriguera”, inspirada en el libro homónimo (2010) de Juan Pablo Villalobos y que cuenta la historia de un niño “privilegiado”, que le pide a su padre narcotraficante la adquisición de una especie en peligro de extinción para su zoológico privado.

Por otro lado, entre sus próximos estrenos también destacan la película “La cocina”, de Alonso Ruizpalacios, que se presentó en competencia este viernes en el Festival de Berlín; así como las series “La máquina”, producida por Gabriel Ripstein y “La banda”, bajo la dirección de Salvador Espinosa y Federico Veiroj. Además, está por estrenar una serie que filmó en Barcelona, titulada “Mano de hierro”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2023, Briones se hizo acreedor a un premio Ariel, en la categoría de Mejor Coactuación Masculina otorgado por su trabajo en la cinta “El norte sobre el vacío”, de la directora Alejandra Márquez Abella, que fue seleccionada para representar a México en los pasados Premios Goya, en España, a respecto, el actor destaca la importancia de los reconocimientos en nuestro país.

“Creo que deberíamos empezar a fijarnos en nuestros propios galardones, es decir, los Goya son muy importantes, pero El norte sobre el vacío ganó el Ariel a Mejor película y lo digo porque luego le damos mucha fuerza al reconocimiento que se nos da en Europa y Estados Unidos y creo que deberíamos de empezar a reforzar y a aplaudir con mayor ímpetu lo que se consigue en México“, mencionó.