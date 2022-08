Ruggero se reencontrará con su público queretano

El actor, cantante y compositor italiano, Ruggero, volverá a México para reencontrarse con su público queretano como parte de su “Volver a Cero World Tour” con el que también visitará Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Puebla.

La cita en Querétaro es el 9 de noviembre a las 19:00 horas en el restaurante Cúspide, ubicado en South Center, Paseo de las Artes #1531. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma boletia.com con un costo general de 500 pesos más cargos de servicio.

En entrevista para Diario de Querétaro, Ruggero se dice emocionado de volver a la ciudad y reencontrarse con sus seguidores.

“Muy emocionado, siempre muy agradecido con la gente de México, cada vez que voy me reciben con mucho amor, también he estado en la ciudad de Querétaro aunque sólo por trabajo, no he tenido tiempo de conocer la ciudad, pero me encantaría que ellos mismos (los fans) hagan de guía de turistas y me muestran todo”.

Gossip Soy Luna llega a Querétaro

Recientemente el cantautor de origen italiano lanzó su segundo álbum de estudio Volver a Cero proyecto que da nombre a su actual gira. De este álbum se desprende “Espejo” tema que también cuenta con un videoclip y que ya está disponible en Youtube.

En palabras del propio Ruggero, esta es la canción más íntima que ha realizado, por lo que dice, sus fans conectaron de inmediato con la nostálgica canción.

“Entre más cuentes tus historias, y entre más seas sincero, es la mejor forma de conectar con las personas. ‘Espejo’ es algo muy íntimo y personal, y las personas han dicho que se identifican, que les gusta mucho, como su nombre lo dice es verte a ti mismo, verte al espejo”.

Aunque Ruggero ya tenía una carrera como actor y conductor desde 2011, fue en 2019 cuándo se abrió paso en la escena musical, al lanzar sus primeros tres sencillos “Probablemente”, “No te voy a fallar” y “apenas son las 12”. En 2021 lanzó su primer álbum homónimo, compuesto por 10 temas compuestos por con el que logró posicionarse como artista internacional en el género pop clásico y romántico.

El álbum Volver a Cero fue lanzado en 2022 y está disponible en todas las plataformas digitales.