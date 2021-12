Se acerca segunda temporada de "Madre solo hay dos"

Dado su gran éxito, Netflix anunció que este 24 de diciembre se estrenará la segunda temporada de la serie "Madre solo hay dos", protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto quienes dan vida a dos mamás que, después de dar a luz, sus bebés son intercambiado por accidente, dando lugar a una serie de aventuras y sucesos inimaginables.

Esta divertida comedia ligera lleva además a la pantalla una serie de problemáticas sociales y culturales, así como nuevas perspectivas sobre la maternidad y la familia, además de tabúes sobre la crianza, la orientación sexual y la diversidad.

Gossip Vida después de los 50: Nueva temporada de "Sex and the City"

En la serie, Fernando Memije da vida al personaje de Anuar, y funge como papá de crianza de Mariana, una de las dos protagonistas de la historia central.

En entrevista con Diario de Querétaro, el actor mexicano compartió que este proyecto ha sido una grata experiencia tanto por los retos temáticos tratados desde la comicidad y por compartir set con estrellas como Ludwika Paleta, Paulina Goto, Martín Altomaro, Liz Gallardo, Javier Ponce, Oka Giner, Dalexa Meneses, Emilio Beltrán, Zaide Silvia Gutiérrez, Roy Verdiguel y Samantha Orozco.

"Madre solo hay dos me parece una comedia en un tono sutil, romántico y de situación, porque evidencia algunas circunstancias de muchas realidades hoy en día (...) Mi personaje es como un chavorruco que es de buen corazón y que regresa a la vida de Mariana para un reencuentro y en esta segunda temporada se resuelven muchas incógnitas que quedaron en suspenso. Creo que es una producción que pone de manifiesto el gran poder que tienen las mujeres; sobre cómo se abren paso más allá de las expectativas y son más que capaces de encumbrar carreras, sueños y metas, incluso, en medio de ambientes machistas o permeados por hombres", describe Memije.

También refirió que mediante las historias de Ana y Mariana, protagonistas de la serie, se encaran muchos procesos, relaciones y cuestiones que rompen con los estereotipos sociales y que es preciso ponerlos en perspectiva para entablar nuevos diálogos y generar nuevas aperturas respecto a la diversidad.

"Tocar esos temas es preciso para hacerlos visibles y generar conciencia porque aún en nuestros años, hay muchas violencias normalizadas y no siempre es pareja la cosa y siguen habiendo rezagos en las oportunidades, en los tratos y en la igualdad", destacó el actor.

Foto: Cortesía | @netflix

Planteó que el poder mediático que tiene una plataforma como Netflix, da la oportunidad de que las producciones que llegan a ella puedan tener proyección internacional y con ello, hacer que el mensaje y las denuncias también trasciendan a pesar de las diferencias culturales.

"La serie da la posibilidad de plantear que la familia perfecta es una construcción que debe ser generada a partir del amor, sin etiquetas y es una invitación para abrir la mente y aceptar todas las formas de amor y de familia y de convivencia o al menos, entender que no está mal no querer hijos o una familia diversa incluso, si se nos ha enseñado que no", compartió Fernando.