Sergio Vallín cumple el sueño de tocar con Miguel Ríos

Sergio Vallín, guitarrista de Maná, el grupo que actualmente cumple una residencia en el Forum en Los Ángeles, California, viajó a México para acudir a la alfombra roja de la película Un retrato de familia, del cineasta Adrián Zurita en la que interpreta a un músico y con la canonjía de estar en el mismo escenario con una leyenda del rock pop español, Miguel Ríos.

“Me sentí feliz porque en las escenas de esta cinta, compartí con un artista que admiro desde que era chavito y que él sea el cantante -Miguel Ríos-, mientras yo ejecuto mi guitarra eléctrica, fue un sueño hecho realidad”, precisó.

El guitarrista precisó que gracias a que Adrián Zurita es su amigo, participa en la trama. “De hecho, aparezco con otros artistas e hice el arreglo de dos temas. Una es una rola de Maná que va como el tema central, más otra que interpreta Miguel Ríos y yo toco la guitarra”.

Maná, preocupado por la crisis del agua

Vallín manifestó su tristeza por la falta de agua en Monterrey y también en Aguascalientes, ciudad en la que radica cuando no viaja a Los Ángeles. “Al final todos los que la estamos sufriendo somos los civiles, no nos merecemos esto, no se vale. Ojalá los gobiernos de cada entidad hagan lo que tengan que hacer para que esto se regularice”, señaló.

“Sé que no es fácil, deseo de todo corazón que en estas cosas se tomen las riendas, es básico, la falta de agua es terrible, más la inseguridad, los feminicidios. Es tiempo de que los gobiernos se pongan las pilas”.

Sergio Vallín, informó que a la producción de su nuevo álbum de colaboraciones con solistas y grupos interpretando con ellos sus hits, le faltan entre dos y tres meses para ser lanzado comercialmente.

“Hemos unido nuestro talento con Nicky Jam, Pablo Alborán, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, Christian Nodal y nos faltan tres figuras más para completar la producción, un álbum de canciones inéditas lo tenemos previsto para dentro de dos años”, detalló.