Shakira estrena canción… y no es para Piqué

Todo mundo se preguntaba si la nueva rola de Shakira seguiría el relato de desamor que inició con “Te felicito” y que continuó al ritmo de “Monotonía”, “Vol. 53” y “TQG” tras su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué; pero para sorpresa de todos, la canción, que se estrenó en plataformas apenas hace unas horas, es más bien una canción de amor dedicada a sus hijos.

Como lo indica su título “Acróstico”, el tema esconde las iniciales de sus hijos Milán y Sasha, habla de lo que significan para ella y lo importante que han sido para superar su separación.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar.

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios, si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”, se escucha decir en la canción.

A solo dos horas de su lanzamiento, la rola ya acumula más de 100 mil reproducciones en Youtube, donde sus fans han desbordado en comentarios.

Destacan aquellos mensajes en los que mujeres de diferentes países expresan sentirse identificadas con la artista, y agradecen este lanzamiento a un día del Día de las Madres.

“Hermosa música, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Un hijo es nuestro máximo tesoro . Feliz día a todas las mamitas empoderadas, valientes y fuertes”, escribió una de las usuarias.