Sofía Niño de Rivera regresa al Auditorio Nacional a 7 años de su debut en el recinto

Sofía Niño de Rivera se presentará por segunda vez en el Auditorio Nacional, el próximo 27 de septiembre con su show en vivo Vacaciones de sus hijos Gira 2024, que arranca el 1 de febrero en Guadalajara con 16 fechas.

Posteriormente retoma el tour en nuestro país el 1 de junio en Monterrey, el 22 estará en Hermosillo y arribará al Auditorio Nacional el 27 septiembre. “Mi gira aparte de México, va a Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa. Amo que México, es el país que me ha visto crecer como comediante”, declaró en conferencia.

“El verme por segunda vez en el Auditorio Nacional es algo que no puedo creer. Jamás me lo imaginé. La comedia es muy distinta y difícil, frente a la música, me presenté hace siete años atrás para grabar mi especial de Netflix y ahora ya casada, con dos hijos pequeños, con más años de experiencia y después de la pandemia, de muchas cosas, me emociona muchísimo presentarme.

“El Auditorio Nacional es tan grande que la risa del público te llega tarde. En mi primera vez no sabía esto y no supe qué hacer. Ahora que lo conozco y va a ser más gratificante y disfrutable para mí; voy a tener invitados, hablo de mi vida de madre, de mujer, de profesional y que en ocasiones quiero olvidarme de mis dos hijos por 16 horas”.

Relató que se hizo standupera repentinamente. “Me profesionalice en Mercadotecnia. Una mañana me levanté pensando que era infeliz y que tenía que llegar a la oficina a trabajar donde me explotaban en cuanto a horas laborales y con un salario bajísimo. Y dejé ese trabajo”.

Tras escribir una columna titulada “Estupideces cotidianas”, se le ocurrió la idea de hacer stand up. “Y aquí me tienen, 14 años después”.

MAITE ALBERDI, NOMINADA AL OSCAR

Sofía Niño de Rivera fue dirigida en su docuserie “Libre de reír” por la cineasta chilena Maite Alberdi, quien está nominada al Oscar 2024 por su filme documental “La memoria infinita”. “Gracias a que Maite dijo que sí al proyecto, se volvió lo que se volvió, le dio un toque tan humano como Maite lo sabe hacer, solo ella sabe presentar a la humanidad de una manera tan hermosa y tan positiva.

“Quería que fuera algo positivo a pesar de que era un tema muy difícil de ver, que era la cárcel, y la risa en la cárcel. Entonces, gracias a que Maite entró le pudimos dar un giro increíble y yo le estaré eternamente agradecida porque además nos hicimos buenas amigas.

“Obviamente al enterarme que está nominada, le escribí luego, luego. También es mamá, su hijo se lleva bien con mis hijos, es una relación increíble, entonces nos conectamos por todos lados y para siempre le digo que la admiro mucho”.

A VECES BIEN, A VECES MAL

Con 14 años de trayectoria, la standupera admite que este tipo de comedia es cruel. “Un día te va bien, otro día, mal y así se sigue de mal y mal, luego bien, hasta que haces una carrera; los que aparecemos en Tik Tok, no es que seamos nuevos, simplemente ya picamos piedra”, sostiene.

En un mundo de la comedia mayormente de hombres, ella nunca se planteó el género para sobresalir: “Yo tuve la fortuna que cuando empecé en México no había el stand up, y que lo haya iniciado una mujer, lo cual miro como afortunado hasta el día de hoy. Nunca me vi limitada por el género, los hombres que lo hacen pues tienen mayor seguridad, porque la sociedad así se los permite y las mujeres tienen inseguridad porque tienen otras circunstancias, no por género sino por la cultura.

“Yo cuando hago comedia dejo de pensar en mujer o en hombre, simplemente digo ‘yo soy comediante’. Y hablo de sexualidad o de otros temas tabú y ya. Las mujeres tenemos que chingarnos más, pero es igualmente difícil para ambos, existen muchas mujeres que no se avientan a hacer comedia en un escenario pero por un tema de cultura, no por ser mujeres”, finaliza.