Todo listo para el Tecate Bajío 2022

Todo está listo para que la cuarta edición del festival Tecate Bajío se lleve a cabo este 5 de noviembre en las instalaciones del Aeropuerto de León. El cartel está encabezado por importantes agrupaciones y solistas, como son: Aterciopelados, Carla Morrison, Fobia, Kenia OS, Zoé, Panteón Rococó, Plastilina Mosh, Los Estrambóticos, The Cardigans y Chucho Rivas.

También forman parte del cartel, Los Pericos, S7M, Neptuna, Emcicklopedia, Beta, Little Jesus, Bratty y The Rasmus.

Los boletos están disponibles en eticket.com con un costo general de mil 390 pesos con cargos de servicio incluido.

En rueda de prensa, algunos de los músicos que participaron en este festival, señalaron la importancia de reunirse con su público en este tipo de eventos, donde además, también compartirán escenario con otras bandas.

“Estamos viviendo una nueva época de oro que se había parado en 2020 por la pandemia, y todos volvimos a renacer. Nos encantan los festivales porque podemos convivir con otros músicos y conocer lo que se está haciendo”, señaló Leonel Rosales "Monel", de Los Estrambóticos.

Por su parte, Leonel Rosales "Monel", de Panteón Rococó, refirió que además de compartir escenario con diversas bandas, festivales como el Tecate Bajío también representa la oportunidad de captar a nuevos música, por más años que se tengan de carrera artística.

“Habrá diversidad, va a haber diferentes estilos, hay públicos para todos. Este festival te da la oportunidad de reunirte con nuevas generaciones, tú no sabes si un chavito nunca había escuchado a Panteón y se hace fan porque lo escuchó ese día, ese intercambio, es todo lo positivo que te deja un festival como este, todas esas conexiones que se hacen con músicos incluso de otros países que forman parte del cartel”.

Mao Kanto de S7M, también comentó “Está increíble que en un mismo lugar te encuentres a Plastilina y luego te encuentres también a comediantes del stand up, tener todas estas bandas es brutal. tú ves el cartel y la verdad es que no hay desperdicio, yo no sé cómo le va a hacer la bandita para ir a comer y esas cosas”, refirió entre risas.

Además de Carla Morrison, la banda Neptuna será la segunda presencia femenina en este festival, quienes además tocarán música de su nuevo LP ‘Orbitando’. Al respecto Ana Sofía, integrante de la agrupación, se dijo contenta de formar parte del cartel, aunque también señaló la poca presencia de mujeres en la cartelera.

“Me sorprende que solo seamos nosotras, porque hay muchas (mujeres) que están haciendo música, hay que buscarle, porque sí hay, por eso estamos muy contentas de estar representando a las chicas en este festival, ojalá que pronto los festivales incluyan a más mujeres en sus carteles”.

El Tecate Bajío también tendrá un escenario Casa Comedy, en el que participarán los standuperos Diente de Oro, Isabel Fernández, Alex Quiroz, entre otros.

Puedes consultar más información en la página de Facebook @TecateBajio