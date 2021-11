Zuria Vega y Alberto Guerra son papás y actores de tiempo completo

Zuria Vega y Alberto Guerra tuvieron que cargar con todo el kit de papás para irse a vivir a Chile durante los cuatro meses que filmaron El refugio, la primera serie de ciencia ficción que produce Starzplay para Latinoamérica.

En medio de llamados nocturnos y las exigencias de ser padres y actores de tiempo completo, ambos filmaron una de las grandes apuestas que la plataforma de streaming estrenará en el 2022”.

“Fue de las cosas más cansadas que hemos hecho porque es una serie que es casi toda de noche, filmamos en invierno allá. Fue un rodaje padrísimo pero muy demandante. Sin embargo, creo que hacen falta este tipo de propuestas, una serie de ciencia ficción con este nivel no se había hecho en México”, dice Zuria Vega.

Aunque la serie fue filmada en el país sudamericano, la acción ocurre en un México ficcionado, alejado del “imaginario latinoamericano” que se tiene cuando se habla de producciones hechas en nuestro país, apunta Guerra.

“La serie está alejada de esto, es otro tono. Fue una incertidumbre absoluta cuando lo estábamos haciendo. Yo nunca había hecho algo así y me llena de orgullo estar en este punto de mi carrera haciendo cosas tan arriesgadas”, contó el actor.

La experiencia actoral para Zuria Vega estuvo muy alejada de lo que había hecho previamente en televisión, específicamente en las telenovelas que ha protagonizado en Televisa.

“En El refugio soy una mochilera, me tocó trabajar con armas, motos, ni una gota de maquillaje, sangre todo el tiempo. Creo que desde hace rato me enfoco en que quiero hacer cosas distintas, que me saquen de la zona de confort y de poder ser parte de varias plataformas”, contó.

Entre esta diversidad actoral, Zuria Vega acaba de estrenar en el Teatro Virginia Fábregas la obra Blue room, además de iniciar el rodaje de una película en la que tocará la guitarra.

Por su parte, Alberto Guerra tiene tres películas por estrenar: No abras la puerta, cinta de terror dirigida por Humberto Hinojosa; la comedia Enfermo de amor, de Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava y Trigal, ópera prima de Anabel Caso. \u0009

“Trigal habla del despertar sexual de dos niñas adolescentes que van a pasar un tiempo en la casa de campo de su tío. Ambas se enamoran más o menos de uno de los trabajadores que es mi personaje”, adelantó.

El refugio tiene en su elenco a Ana Claudia Talancón y es producida por Juan De Dios y Pablo Larraín. La serie aún no tiene fecha de lanzamiento.