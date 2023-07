A la baja riñas en La Estancia

De enero a la fecha se ha registrado una disminución de riñas al interior de la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, esto debido a los constantes recorridos que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizan durante los fines de semana, afirmó la delegada municipal de este sitio, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Refrió que estas incidencias han ido a la baja durante este año, luego de que al cierre de 2022 se registraron varios hechos violentos de este tipo, que dejaron como resultados personas heridas, entre ellos algunos menores de edad. Dijo que se ha tenido un acercamiento con la SSPM a fin de solicitar apoyos durante los fines de semana y con ello tratar de inhibir este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la población en general.

“A partir de que pasaron los incidentes anteriores que fueron desagradables para toda la comunidad, las situaciones han bajado un poco, porque hemos tenido contacto con la Secretaría de Seguridad para tratar de mantener vigilada la comunidad durante los fines de semana, que era cuando se registraban más estos incidentes. Entonces, Seguridad Pública ha hecho unos rondines fuertes los fines de semana y eso nos ha ayudado”, comentó.

Añadió que las riñas suelen presentarse los domingos, día cuando grupos de personas se reúnen en la vía pública para consumir bebidas alcohólicas, situación que desencadena alteraciones al orden público y algunos enfrentamientos. Recordó que anteriormente se presentaban hasta cinco riñas en las calles de la localidad, especialmente en la zona centro de La Estancia.

Ante este escenario, dijo, se solicitó apoyo de la policía municipal para que realice recorridos en la comunidad y pueda disuadir los grupos de sujetos que permanecen ingiriendo bebidas alcohólicas. En ese sentido, detalló que otro de los problemas que se presenta al interior de la localidad, es la venta inmoderada y clandestina de alcohol.

Refirió que se han detectado al menos cinco puntos donde se realiza la venta ilegal de bebidas alcohólicas, por lo cual hizo un llamado a las instancias competentes para que puedan atender el tema. Además, añadió que ya no son necesarios más permisos para la venta de alcohol en La Estancia, toda vez que existen múltiples negocios que comercializan este producto, incluidos los que se ubican en las inmediaciones de la presa Constitución de 1917.

“Me gustaría que no se autorizaran más licencias en mi comunidad, puesto que ya hay muchos establecimientos que venden alcohol, tan solo con el área de las palapas, ahí ya hay varios. La Estancia es un lugar donde siempre vas a encontrar bebida. Entonces, sí, me gustaría que por ese lado nos respaldarán y dijeran que ya no va a haber permisos”, concluyó.