A la FGE ¡le vale! resolver abigeato

De acuerdo con productores de ganado de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán que han sido víctimas del abigeato, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ha ignorado estos casos, por tal motivo pidieron mejorar los procesos de investigación.

A decir del productor José Clotilde Vega Mancilla, en lo que va de este año, van cerca de 30 animales robados en la comunidad, debido a que no hay vigilancia ni respuesta por parte de la Fiscalía para resolver los hechos registrados, ante la “falta de investigador”.

“La denuncia se levanta en 10 minutos, el problema es que no saben cuándo inicia la investigación, la señorita me dijo que le pasaría la denuncia al investigador y no sabía, yo estuve llamando a la Fiscalía y nunca me contestaron, fui a ver qué pasaba y que esperará porque no había investigador, es un problema que no es atendido, no hacen nada desgraciadamente”.

Desalentados por este tipo de hechos, dijo que los productores prefieren evitar tener pérdidas, por eso no hay un crecimiento en el hato ganadero de esta comunidad, a pesar de tener un potrero que mejor ha sido dividido en hectáreas para buscar la siembra de algún grano, para aprovechar el lugar.

Las perdidas económicas por esta causa son variables, pueden ser desde los tres hasta los siete mil pesos, dependiendo el ganado, por lo que los productores prefieren mejor dedicarse a otra actividad antes de perder dinero por este motivo.

“He tenido robos de ganado, es un problema grave ya el robo de ganado, estamos abordando ya con las autoridades municipales, ojalá podamos tener el apoyo, en lo que va del año se han robado unos 30 animales, han sido robos de dos, de tres, es ganado bovino en su mayoría, es menos en el ovino pero también se da, es un problema muy grave que pues ojalá nos ayuden a resolver, desgraciadamente nos vamos a quejar a las instancias de gobierno y no pasa nada”.

En su caso, fue en las primeras semanas de este año cuando le robaron animales, sin tener ningún avance en los procesos de investigación, iniciando por omisiones de parte de la Fiscalía para acudir a corroborar y conocer el lugar del delito.

“Yo fui a poner mi denuncia hace aproximadamente mes y medio y quedó la Fiscalía de mandar la investigación y hasta el momento no hay nada, tenemos un potrero que está abandonado porque se hizo parcelas y la gente no se animó a echar sus animales porque se los robaban entonces no hay seguridad en ese sentido”, concluyó.