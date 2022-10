Abogados de San Juan acusan a jueces de prepotentes

El presidente de los Profesionales del Derecho en San Juan del Río, Juan Héctor Muñoz Rodríguez, dio a conocer que, una de las principales quejas que prevalece entre el gremio de la abogacía, es la de la prepotencia con la que, a veces, se dirigen los jueces jurídicos de la Ciudad Judicial en este municipio.

Declaró que esta situación se ha dado en reiteradas ocasiones y se le ha planteado a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, quien aseguró que le ha dado seguimiento al tema, sobre todo en lo que tiene que ver con sensibilizar a los jueces para el trato con abogados y otros usuarios.

Local Liberan a jueza procesada por delito de cohecho

“Las quejas tienen que ver con la actitud a veces de los jueces, por el trato que les dan a los usuarios. Han sido prepotentes ha habido casos de prepotencia, la doctora Mariela Ponce si nos ha llamado a los colegios para platicarnos que se ha atendido, hablando con los jueces y con el personal para que también tenga una buena actitud”.

El abogado dijo que, aunque no tienen contabilizadas las quejas en contra de los jueves que resuelven las controversias para diversas áreas del derecho, subrayó que, las pláticas al respecto de este tema son constantes, y que confían seguir contando con el apoyo de la magistrada para la mejora en el servicio.

“Nosotros no tenemos contabilizado los casos, de hecho, a través del colegio en el tiempo que llevo no me ha llegado ninguna queja, pero si lo escucho de voz de los mismos colegas y nos damos cuenta de que si hay el problema y confirmado por la propia magistrada que es la que nos llama y está haciendo incluso cambios de adscripciones “.

Local Hay por cada 100 mil habitantes 2.17 jueces en el país

Muñoz Rodríguez expresó que, derivado de este tipo de quejas ante la autoridad que representa la titular del TSJ, se han ejecutado cambios de adscripciones entre los jueces, factor que ha contribuido a mejorar el entendimiento entre los usuarios y quienes imparten la justicia.

Subrayó el papel relevante que ha tenido la puesta en marcha de la operación de la Ciudad Judicial, ya que considera que los casos se han podido ver más agiles en su resolución, además de que la concentración de todos los juzgados en este punto contribuye a generar mejor servicio sin mucha movilidad para los abogados.

Finalmente, recordó que, una de las peticiones que tenían hace meses, es que se pudiera agilizar el servicio de internet en este recinto, acción que aseguró, ya se corrigió.