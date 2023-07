Acercarán ofertas educativas a jóvenes sanjuanenses

Los próximos 22 y 23 de julio se llevará a cabo la segunda edición del evento “ExpoEdu San Juan”, el cual congregará a instituciones educativas privadas de nivel medio superior y superior para acercar sus ofertas educativas y que los jóvenes encuentren oportunidades para continuar con sus estudios, dio a conocer la regidora presidenta de la Comisión de Asuntos de Juventud, Itzel Abigail Guerrero Soto.

Refirió que esta iniciativa tiene la intención de que los jóvenes encuentren espacios para su educación luego de no haber sido aceptados en alguna institución educativa pública debido a la alta demanda que año con año existe. Añadió que el objetivo es impulsar a este sector de la población para que no desisten de prepararse académicamente y con ello combatir la deserción escolar en los niveles superiores.

“Aquí en el municipio tenemos universidades públicas, sin embargo, de tantos aspirantes que llegan a hacer examen, no todos son seleccionados para ingresar y la intención es, pues, darles herramientas a los jóvenes para que no deserten de sus metas que tienen en planes, y darles estas opciones para que no dejen un año sabático y continúen con sus estudios”, comentó.

Indicó que estas instituciones también estarán ofertando algunos cursos en diversas materias, a fin de que los jóvenes tengan otras opciones para que puedan continuar con su preparación y crecimiento profesional y personal. Añadió que se prevé la visita de más de 100 jóvenes durante los dos días en que estará instalada la “ExpoEdu San Juan 2023”.

Detalló que dentro del evento participarán 12 escuelas privadas, quienes cuentan con una oferta académica amplia y de diversos campos. Agregó que al tratarse de instituciones educativas de carácter privado, se han hecho algunos convenios a fin de que estos planteles brinden algunas becas a estudiantes u otros beneficios y con ello apoyar la economía familiar.

“Nosotros por ahí ya hicimos algunos convenios con las universidades a fin de que les puedan ofertar alguna beca o algún método de pago que sea benéfico para ellos. Sabemos que al ser una escuela pública implica varios gastos, pero desde luego que nosotros estamos haciendo lo propio para apoyar, no solamente a su crecimiento profesional, sino también a su economía familiar”, subrayó.

Finalmente, reiteró que el evento se llevará a cabo los días 22 y 23 de julio, de 9:00 a 16:00 horas, en la plancha principal del Jardín de la Familia. Además, apuntó que el evento se organiza en coordinación con el Educativo IMEI Plantel San Juan del Río, institución que ha abierto sus puertas para que jóvenes con alguna discapacidad puedan continuar con sus estudios.