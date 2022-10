Acusan por despojo a Comisariado Ejidal

Desde hace un mes comenzó un conflicto por el campo de futbol conocido como “Los Mejías” en la comunidad del Nuevo Espíritu Santo, según vecinos, el nuevo Comisariado Ejidal de este lugar pretende despojar del terreno a la gente de la localidad con el propósito de venderlo, denunciaron personas que solicitaron reservar su identidad por temor a represalias.

Explicaron que hace más de 50 años, cuando se repartieron los lotes del ejido, los ejidatarios que intervinieron en esta distribución, pactaron de palabra donar el campo “Los Mejías” para que fuera utilizado como un área deportiva dentro de la comunidad. Detallaron que este predio quedó registrado dentro del mapa territorial de la localidad, de manera que desde entonces el espacio es empleado como un campo de futbol.

No obstante, puntualizaron, hace un mes ingresó un nuevo Comisariado Ejidal, el cual se ha acercado con habitantes de la localidad para notificarles que el predio utilizado como área deportiva será vendido, ya que, de acuerdo a lo dicho por la mencionada persona, se trata de un terreno propiedad de particulares. Incluso, añadieron, a los vecinos de la comunidad se les ha prohibido desarrollar cualquier actividad deportiva en el sitio.

Policiaca

“Cuando se hizo el reparto de lotes, los ejidatarios donaron unos terrenos nada más de palabra. Uno de ellos fue el campo “Los Mejías”, el cual se dijo que se quedara como unidad deportiva y que entró en el mapa territorial del Nuevo Espíritu Santo. Ahorita entró un comisariado joven que nos quiere quitar ese espacio para venderlo. Esta persona ya nos prohibió entrar a correr, a caminar, hacer jugar, en fin a hacer nuestras actividades”, comentó un vecino de la zona.

Describieron que las veces que han tenido acercamientos con el mencionado Comisariado Ejidal, para mediar el conflicto y buscar vías de solución, este se ha comportado prepotente. Aseveraron que incluso ha habido amenazas de estropear el lugar a fin de que sea imposible utilizarlo. Detalló que actualmente la zona donde se encuentra el campo de futbol es de alta plusvalía, razón por la cual, afirmaron, se quiere despojar el predio.

“Esta persona, que se identifica como José Cervantes Hernández, lo está viendo con la idea de lucrar. Como ya quedó céntrico y es una zona registrada como zona residencial, entonces este campo ya vale mucho. Entonces, resulta que como no se nos dio un papel como comunidad, ahorita está saliendo este tipo con que va a vender porque es de ellos y que si no tenemos un papel no lo hagamos perder el tiempo”, dijo una madre de familia.

Finalmente, mencionaron que han ingresado oficios a dependencias y funcionarios públicos del Gobierno Municipal, a fin de solicitar ayuda para resolver este conflicto. Sin embargo, dijeron, no ha habido respuesta. “Realmente estamos solos. Entonces no hay quién nos ayude, pero estamos seguros que vamos ir hasta las últimas consecuencias para defender nuestro campo de fútbol”, destacaron.